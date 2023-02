Inpec llegó a la vivienda de 'El Gatico' para notificarle que regresa a prisión domiciliaria

Luego de presentarse toda la polémica sobre la liberación de Jorge Luis Alfonso López, alias E Gatico, el Instituto Penitenciario y Carcelario, Inpec, informó que tienen reseñado al hombre para cumplir la detención domiciliaria.



El Inpec detalló que acató la decisión de revocatoria de la libertad del señor López que fue emitida por el mismo juez que había ordenado su liberación y que, por tanto, funcionarios de la cárcel 'El Bosque' de Barranquilla llegaron a su lugar de residencia donde deberá cumplirá su detención.



Según se conoció, la conversación entre el Inpec y 'El Gatico' se extendió por 40 minutos. En medio del diálogo, se le notificó a Alfonso López que deberá regresar a prisión domiciliaria para cumplir con la condena de 29 años con la que carga por su participación en el crimen del periodista Rafael Enrique Prins Velásquez el 19 de febrero de 2005.



Cabe recordar que el juez quinto de ejecución de penas de Barranquilla, Orlando José Petro, había ordenado la libertad del hijo de la polémica empresaria del chance, Enilce López, alias La Gata. Sin embargo, el Gobierno alegó que 'El Gatico' tenía la tarea de facilitador de paz, pero no debía salir en libertad.



Tanto así que la Oficina del Alto Comisionado para la Paz confirmó que 'El Gatico' ya no ejercerá la figura de facilitador por el riesgo que puede correr. Desde el Gobierno se aseguró que el hecho es automático, puesto que cada vez que se filtra un nombre de facilitador se procede inmediatamente a cancelar ese rol porque se pone en peligro la labor y a la persona misma.



Luego de los hechos ocurridos, la Fiscalía General ordenó investigar al juez que ordenó la libertad de Alfonso López, al expresar que "no existe un marco jurídico para que estas personas queden en libertad". A esto, también se sumó la Procuraduría, que anunció que apelará la decisión interpuesta, porque no hay claridad si actuará como vocero o representante de algún grupo armado organizado.