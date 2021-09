Homicidios en Cali: 16 personas fueron asesinadas este fin de semana

La Policía Metropolitana de Cali reportó, preliminarmente, que en la ciudad fueron asesinadas 16 personas este fin de semana.



Según el informe, 10 de los hechos violentos ocurrieron el domingo, mientras que el viernes y el sábado perdieron la vida 3 personas cada día.



Los hechos registrados este domingo se presentaron en los barrios Las Acacias, Valle Grande, Asturias, Alcázares, Ciudad Córdoba, Los Naranjos I, Potrero Grande, El Poblado I, Tierra Blanca y El Vergel.



Las víctimas de menor edad fueron dos jóvenes de 18 años y 22 años, mientras que las de mayor edad fueron dos personas de 57 y 61 años.



Este domingo, según la información preliminar, todas las víctimas fueron hombres, de los cuales 6 fueron asesinados con arma de fuego.



De acuerdo con el reporte del Observatorio de Seguridad de Cali, durante el mes de septiembre en la ciudad hasta este lunes se han reportado 79 homicidios, 29 casos menos de los que se presentaron en el mismo periodo de 2020.



El Observatorio detalló, además, que durante lo que va de este 2021 en la capital del Valle se han registrado 938 muertes violentas, que significan un aumento del 19,8% con relación a 2020 cuando se habían reportado 783 casos.



Según el informe de las autoridades, en la ciudad la mayoría de las muertes violentas se estarían cometiendo los fines de semana, esto teniendo en cuenta que, hasta la fecha, el 20% de los homicidios han sido cometidos los domingos y un 15% han ocurrido los sábados.



Víctimas de este domingo

El primer caso se registró a las 12:15 a.m. en la Carrera 24 con Calle 19 del barrio Las Acacias, donde un hombre de 57 años fue atacado con un arma cortopunzante. El hombre falleció en el lugar de los hechos y el presunto agresor, quien fue capturado, está en proceso de judicialización.



El segundo hecho se presentó hacia las 3:05 de la madrugada, en la Calle 81 b con Carrera 22 del barrio Valle Grande, donde un joven de 29 años fue atacado con un arma blanca. 15 minutos después de este hecho fue asesinado otro joven en la Carrera 24 c con Calle 41 del Barrio Asturias.



A las 5:00 a.m., sobre la Calle 70 con Carrera 1 en el barrio Alcázares, fue asesinado también con arma blanca un hombre de 61 años, quien falleció en el lugar donde ocurrieron los hechos.



Sobre las 6:00 a.m. en Calle 48 con Carrera 49 a del barrio Ciudad Córdoba fue asesinado un joven de 22 años, quien murió en el Hospital Carlos Carmona cuando recibía atención médica.



Otro de los hechos se presentó en la Calle 93 con Carrera 26 h3 en el barrio Los Naranjos 1, donde un hombre fue atacado con arma blanca.



Cerca a las 11:30 a.m. se presentó el siguiente asesinato de un joven de 20 años en la Calle 125 con Carrera 28 c del barrio Potrero Grande: el hombre quien fue atacado con arma de fuego, murió en el lugar donde ocurrió el hecho.



En horas de la tarde, hacia las 5:00 p.m., en la Calle 44 con Carrera 30 a del barrio Poblado I fue atacado con arma de fuego una persona de 33 años, quien falleció en el Hospital Carlos Holmes.



A las 7:00 p.m., en la Calle 8 oeste con Carrera 49 en el barrio Tierra Blanca un adolescente de 18 años fue víctima de un ataque con arma de fuego. El hombre murió en el hospital departamental, donde fue trasladado por sus familiares.



El último homicidio se presentó a las 8:20 p.m. en la Calle 46 con Carrera 37 del barrio El Vergel, donde un hombre de 28 años, presentó heridas por arma de fuego.