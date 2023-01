Habitantes del centro de Cali piden medidas urgentes por aumento en robos

Tras el video que se conoció en redes sociales en el que el dueño de una panadería, ubicada a una cuadra de la estación principal de la Policía Metropolitana de Cali, denunció ser víctima de ladrones en el sector, por lo que comerciantes de San Nicolás y el centro de Cali se mostraron preocupados y pidieron más atención de las autoridades las 24 horas del día.



En la madrugada del pasado sábado delincuentes dañaron la puerta de la panadería Como en Casa, ingresaron al establecimiento y hurtaron el dinero en efectivo que se encontraba en la caja registradora, alrededor de $700.000. Ante la activación de la alarma de seguridad, los ladrones emprendieron la huida.



El propietario del establecimiento, aclaró que no es la primera vez que se ve afectado por delincuentes, pues en múltiples ocasiones han hurtado los contadores de energía del local.



Destacó que agentes de la Policía “hace un año más o menos estuvieron pendientes de la situación e hicieron reuniones para llegar acuerdos, pero una vez terminadas, el tema quedó en el olvido”.



Uno de los vecinos de la panadería Como en Casa es Edwin Benítez, quien tiene un negocio dedicado a la marroquinería y también ha registrado intentos de hurto a su propiedad.



Ante esto, Benítez afirmó que le tocó enrejar todo su establecimiento, pues los ladrones, aprovechando la soledad de este sector en horas de la noche, han intentado ingresar hasta por el techo del local.



El comerciante expresó su inconformidad respecto a la labor de la Policía, pues “esto no es nuevo, ya se lo hemos comunicado y lo que responden es que las personas que están de guardia solo cuidan el Comando, dicen que tenemos que comunicarnos con el cuadrante del sector. Estamos a una cuadra, ellos deben darse cuenta cuando estos delincuentes se están metiendo porque hacen ruido, ¿por qué no pueden llamar al cuadrante ante esto?”, reclamó Benítez, quien trabaja en esta zona del barrio San Nicolás desde hace más de diez años.



Este modelo de hurto no es el único que se vive en el centro de la ciudad, pues la modalidad que más denuncian los ciudadanos en la carrera 10 con calle 13, es muy diferente en relación a la denunciada en inmediaciones del Comando de la Policía Metropolitana de Cali.



Entre las carreras 10 y el Boulevard del Río Cali, los ciudadanos afirman que la modalidad de hurto más común es el cosquilleo, pues debido a las acciones que han tomado los comerciantes del sector, como la contratación de seguridad privada y la instalación de cámaras de seguridad, los delincuentes no se atreven a ejercer otras modalidades por miedo a represalias por parte de la comunidad.



Visitantes del sector, entre estos turistas y compradores, aseguran que siempre deben estar alerta, pues el cosquilleo es el pan de cada día. Aseguran que no pueden caminar tranquilos y que siempre, maletines y bolsos deben ir al frente, además no se debe llevar nada en los bolsillos.

Una de las afirmaciones más comunes entre visitantes y comerciantes del centro de Cali, es la inseguridad que se vive al interior y a los alrededores de las estaciones del MÍO de esta zona de la ciudad.



Estaciones como Petecuy, San Pedro, La Ermita, Plaza Caicedo y Centro, se han convertido, según los comerciantes, en el punto de operación de delincuentes que, mediante el cosquilleo, hurtan a los usuarios del masivo.



“La inseguridad es bastante en el centro, más que todo por la estaciones del MÍO donde roban demasiado. Uno que trabaja aquí ve todos los días casos de hurtos, la forma en que salen corriendo y la Policía llega tarde como siempre”, aseveró Diana Escobar, propietaria de una óptica en inmediaciones de la estación La Ermita.



Además, destacó que la presencia de migrantes y habitantes de calle agudizan esta problemática en las estaciones del centro de la ciudad, pues muchos se encuentran bajo los efectos de estupefacientes y, a pesar de los llamados a los agentes de Policía, el problema sigue igual.