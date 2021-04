Guardia indígena del Cauca detuvo a presunto implicado en crimen de gobernadora 

Álvaro José Carvajal Vidarte

La zona rural de Caldono, Cauca, es ahora el escenario de la lucha de las comunidades indígenas contra los violentos; o como ellos denominan, “los sujetos que están asociados al narco”.



Y es que la primera jornada de la minga hacia dentro fue dura, cruel, dolorosa, pero para los dirigentes ancestrales, productiva, porque se capturaron a las personas que estaban desarmonizando su territorio, incluso, detuvieron a un ciudadano que estaría relacionado con el asesinato de la gobernadora de La Laguna-Siberia, Sandra Liliana Peña.



“No quiero entorpecer el proceso investigativo que adelanta la comunidad, pero si es un hecho que se ha capturado a una persona relacionada con el asesinato de la compañera, esperemos cómo transcurre la asamblea”, indicó el consejero mayor del Cric, José Hildo Pete.

Primero fueron las comuneras que llegaron hasta el predio donde estaba una plantación de coca para destruirla, porque como dijo la lideresa asesinada, “el dinero fácil de los cultivos ilícitos estaba acabando con su cultura, sus saberes”, por eso ellas no dudaron en erradicarlo, como forma de sancionar a los responsables de esta tragedia. No les dio miedo, porque el dolor por la partida de Sandra Liliana era mucho más grande, de ahí sacaban su valor.



Luego ya fueron apoyadas por las demás guardias, quienes llegaron a ejercer control en su espacio, cuando fueron atacados por los sujetos que estaban detrás de esta actividad ilegal. Estalló el conflicto.



A pesar del peligro, los comuneros no dieron el brazo a torcer y empezaron a perseguir a los individuos, quienes buscaban escapar de la zona tras atacar con arma de fuego a los indígenas. Estos, en cambio, unieron más esfuerzos y los alcanzaron hasta desarmarlos y después capturarlos.



“Ellos no están detenidos porque nos dio la gana de detenerlos, no. Ellos están en esa condición porque nos recibieron a plomo y ahora nos quieren echar la culpa a nosotros, muchos medios de comunicación nos están echando la culpa de abusar del poder de la guardia. Yo si invito a que escuchemos bien el por qué de esta minga hacia dentro y la razón de actuar de esta manera”, dijo el consejero del Cric, Fredy Campo.



Es que son treinta detenidos por las autoridades indígenas, quienes indicaron que son personas que estaban generando las desarmonización territorial en este punto de Caldono. Además porque atacaron a la minga.



“Los resultados de esta jornada deben ser transmitidos por los medios de comunicación, para que ese mensaje llegue a los que viven de los cultivos de uso ilícito y que quieren atentar contra las comunidades, a ellos les decimos no, rotundamente. Además para que se informen que es falso lo que dice el Ejército, que fue un resultado en coordinación con la guardia. Falso, fue un trabajo de autonomía indígena”, agregó Fredy Campo.



En medio de esta jornada de control territorial resultaron heridos 22 comuneros, quienes terminaron impactados por proyectiles de arma de fuego, de ahí el trasladado a centros asistenciales de Santander de Quilichao y Cali, Valle.



Luego, y mientras se cumple la asamblea que busca esclarecer la muerte de la lideresa indígena, los representantes del Cric indicaron que la minga hacia adentro continúa, no solo en este municipio, sino en localidades como Jambaló, Corinto, Toribío y otras.



También campesinos de la zona denunciaron que un agricultor murió en medio de esta jornada y ahora serán las autoridades que esclarezcan la forma cómo se presentaron los mortales hechos.



“Absalón Collazos es el nombre de la víctima, quien residía en la vereda El Caimito, municipio de Caldono. Por ahora, se desconocen los detalles de este caso, y una comisión humanitaria fue enviada a la zona para dar claridad a lo sucedido”, indicaron las autoridades de este municipio.