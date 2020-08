Giro en el proceso de Salvatore Mancuso: será enviado a Colombia

Juan Felipe Delgado Rodriguez

Cuando todo parecía decidido para que el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso fuera deportado hacia Italia el próximo viernes 4 de septiembre, el gobierno de Estados Unidos determinó enviarlo de regreso a Colombia, luego de pagar una condena en ese país de 12 años de prisión por delitos asociados al narcotráfico.



Así lo confirmó a El Colombiano el abogado de Mancuso, Jaime Alberto Faeres, quien aseguró que este domingo definirá junto a su defendido “la estrategia a seguir” tras la determinación de las autoridades norteamericanas.



Esto ocurre apenas un par de días después de que el Gobierno colombiano estuviera en el ojo del huracán por presuntas negligencias en el proceso de extradición de Mancuso para que afronte su compromiso de contar la verdad a las víctimas del conflicto armado.



Este medio publicó un artículo el pasado 28 de agosto donde queda evidenciada la serie de posibles errores que se cometieron en el trámite para su extradición.

La primera solicitud de extradición fue hecha el 15 de abril de 2020, fecha para la cual Salvatore Mancuso ya había solicitado al gobierno de EE. UU. desde febrero, su deportación a Italia tras conocer que su sentencia en ese país por narcotráfico, la cumpliría el 27 de marzo de este año.



Fuentes allegadas al proceso de Mancuso le contaron a este diario que ese fue un trámite hecho como lo hace cualquier persona. “Un extranjero cuando termina su proceso judicial, pasa a manos de Inmigración. Le envían un oficial, le hacen una encuesta y él dice que tiene temor de regresar a Colombia; no es que él le haya dicho mándeme para tal país, no. Los EE. UU. averiguaron si eran efectivamente reales esas amenazas y decidieron ”.



El segundo posible error cometido por el Gobierno colombiano, fue que en mayo presentó otra solicitud de extradición ordenada por el Juzgado 18 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá. Esa petición llegó a EE. UU. el 24 de junio, pero el 17 de julio tuvo que ser retirada porque al revisar los archivos, entendieron que ya había una condena y había sido unificada con las sentencias de Justicia y Paz, razón por la cual había cumplido esa pena



Después de ese error, fue el mismo director para las Américas de Human Right Watch, José Miguel Vivanco, quien aseveró a través de sus redes sociales que entre marzo y mayo Colombia realizó dos solicitudes a EE. UU., pero no fueron aceptadas porque “aparentemente los fundamentos legales no coinciden con la legislación de ese país”.



Un último error, consignado en el comunicado de prensa de la Cancillería emitido el pasado miércoles, es que la solicitud de extradición fue hecha en español y, dice el documento: “una vez el Ministerio cuente con la traducción de todos los demás documentos aportados por el Tribunal, se procederá a formalizar la solicitud de extradición ante el Departamento de Estado”.

De cualquier forma, según expresó en dicho artículo el abogado Faeres, su defendido está comprometido a colaborar con la justicia colombiana en el lugar dónde esté. “Si llega (Mancuso) a Italia, al día siguiente se redactará una carta en la que quedará a disposición de las autoridades colombianas para continuar con su caso”.