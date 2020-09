Fiscalía ordena captura de dos policías por el homicidio de Javier Ordóñez en Bogotá

Natalia Moreno Quintero

Un juez de garantías de la República emitió orden de captura este jueves contra dos uniformados de la Policía por el homicidio del abogado Javier Ordoñez, ocurrida en la madrugada del miércoles 9 de septiembre.



Las capturas no se han hecho efectivas, sin embargo, miembros del CTI de la Fiscalía iniciaron el operativo de búsqueda una vez obtuvieron la orden judicial. Contra los uniformados se adelantaban investigaciones por parte del ente acusador con el fin de identificar posible responsabilidad en los hechos que le costaron la vida al hombre de 45 años.



La Fiscalía cuenta con suficientes pruebas testimoniales, documentales y fílmicas que permiten evidenciar la ocurrido en el crimen. Una de ellas es el video que se hizo viral en redes sociales, en el que se les ve a los uniformados accionando en varias ocasiones el taser, mientras el hombre imploraba por su vida.

Además de ello, cuentan con el testimonio de Wilson Salazar, el amigo de Ordóñez, quien relató en un video en la plenaria de la Cámara de Representantes cómo fue la agonía y los hechos de lo ocurrido en la madrugada del pasado 9 de septiembre en el CAI de Villa Luz.



El hombre recordó que Ordóñez, estando esposado, seguía recibiendo de los agentes la golpiza tanto en la patrulla, cuando fue conducido al CAI, como también luego al interior del mismo.



En el video, que se transmitió en el debate que se hizo sobre esos hechos, se le escucha decir que "nos trasladan rápidamente al CAI de Villa Luz. Yo me bajo por mis propios medios, entro al CAI y me empujan hacia la parte del fondo. Cuando yo veo a Javier, él ya venía muy débil, con la cabeza agachada ahí lo siguen golpeando".



Relató que su amigo estaba en tal mal estado que ya casi no se quejaba y hablaba muy poco, “alcanzaba a escuchar que él, para respirar, tenía mucha dificultad, en todo momento le pedí ayuda a ellos que por favor lleváramos a mi amigo Javier a un hospital, que era lo mínimo que se debía hacer. Nunca nos ayudaron".



Estas, entre otras pruebas de lo ocurrido en el interior del CAI, motivaron la captura de los uniformados. Se prevé que durante las próximas horas los policías sean llevados ante un juez de garantías para avanzar con su proceso judicial.