Tino Asprilla denunció que fue víctima de hurto este jueves en el norte de Bogotá

Natalia Moreno Quintero

El exfutbolista Faustino 'Tino' Asprilla denunció a través de las redes sociales que fue víctima de hurto en la noche de este jueves en Bogotá.



A través de historias en video publicadas en su cuenta de Instagram, el hoy comentarista deportivo manifestó que delincuentes rompieron una de las ventanas de su camioneta y extrajeron un bolso que había dejado en el asiento trasero del vehículo.



"Vea lo que me acaba de pasar en Bogotá. Parque de la 93. Me bajo a un cajero, me rompieron el vidrio y me sacaron un bolso que tenía acá atrás", dijo el tulueño mientras mostraba cómo quedó el vidrio de su camioneta.



"Un minuto me demoré, entré al cajero, salí y ya me habían roto el vidrio, me robaron un bolso", añadió.



Por ahora se desconoce qué contenía el maletín hurtado y si Asprilla instauró una denuncia por lo sucedido.

En noviembre de 2020, el también exfutbolista Willington Ortiz contó que fue robado en Bogotá por hombres armados que se hicieron pasar por policías vestidos de civil.



"Me llaman de un carro y yo me acerco. Me empiezan a decir que había habido un robo, o algo así por el estilo. Entonces un tipo me agarra y me dice que le dé el dinero. Me sacó la cadena. Yo tuve que sacarle la plata y entregarla", narró a Blu Radio.



Pocos días antes de ese episodio, la luchadora y doble medallista olímpica Jackeline Rentería fue atracada por hombres armados cuando se movilizaba en su vehículo junto a su familia, en Cali.



"Dos o tres jóvenes en motocicletas, venía con armas de fuego, se acercaron por las ventanillas; yo cargaba a mi hija, ella solo tiene 20 meses, tuve muchísimo temor. A mi esposo le arrancaron la cadena, nos quitaron los celulares, el reloj", dijo la deportista.