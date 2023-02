Envían a la cárcel a Ana Catalina Noguera, exdirectora de extinción de dominio de la Fiscalía

Un juez de control garantías de Cali envió a la cárcel a la exfiscal de Extinción de Dominio Ana Catalina Noguera, tras haber aceptado cargos por los delitos de fraude procesal, violación ilícita de comunicación y violación de datos personales.



El juez advirtió que los delitos imputados no permiten otorgarle ese beneficio judicial de detención domiciliaria, y consideró a la mujer como un peligro para la comunidad y para las víctimas, señalando que Noguera de encontrarse afuera “podría obstruir a la justicia”.



La decisión del Juez deberá cumplirse mientras avanza el proceso penal y, por haber colaborado con la justicia, un juez de conocimiento define la sentencia con su decisión final sobre el caso.



En la audiencia de medida de aseguramiento, que hasta hace algunas horas se mantuvo reservada, la defensa de la también exdirectora del grupo contra las finanzas criminales de la Fiscalía apeló la decisión del juez.



Ana Catalina Noguera Toro es ahora el foco de la investigación penal en la que podrían estar involucrados otros servidores públicos, cuyas identidades no se han revelado, y poderosos exnarcotraficantes como Carlos Ramón Zapata, alias ‘el Médico’, o Gabriel Puerta Parra, alias ‘el Doctor’.



De acuerdo con la Fiscalía, la hoy condenada estaría implicada en una presunta red criminal que se dedicaba a buscar personas con casos judiciales inconclusos, para pedirles altas sumas de dinero a cambio de no capturarlos o evitar su extradición a los Estados Unidos.



Según las pruebas entregadas por la Fiscalía, los delitos imputados responden a la participación de la exfuncionaria, como determinadora, en una interceptación ilegal que se habría hecho a un número de celular, entregado por la misma mujer, para esclarecer una situación de tipo pasional; y por lo cual habría acudido a pedir ayuda a los miembros que conformaban dicha red, con los que al parecer tenía una estrecha relación, como es el caso de 'El Médico', exnarcotraficante que habría pertenecido al llamado 'Cartel de los sapos', y que al parecer era uno de los cabecillas de la organización delictiva.



“(Catalina) quería saber si Carolina Vélez sostenía una relación paralela a la de su matrimonio con Víctor Rojas y, de esta manera, poder entregarle las pruebas y terminar con su relación sentimental, ya que tenía intereses emocionales”, informó la Fiscalía General en la audiencia.