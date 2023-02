"Entrampamiento al proceso de paz empujó al rearme": Directora de la  ARN

La directora de la Agencia de Reincorporación y Normalización (ARN) , Alejandra Miller, quien se reunió con reincorporados, aseguró que hubo "entrampamientos" al proceso de paz que empujaron a varios excombatientes a retomar las armas.



”La Comisión de la Verdad tiene documentado el caso del entrampamiento y eso contribuyó a que estas personas tomaran la decisión equivocada a mi juicio de rearmarse”, dijo la directora de la ARN.



Por otro lado, la funcionaria dijo que en el marco del proyecto de la paz total, habría que dar una segunda oportunidad a quienes firmaron la paz y retomaron las armas.



"No aceptar que la guerrilla liderada por Iván Márquez es un grupo armado político, es insistir en mantener una guerra que afecta al país marginalizado de siempre", señala Miller.



”Yo no creo que se pueda ser rebelde solamente una vez en la vida o por decisión judicial, es decir, ahí hay una plataforma política, yo no me imagino que Iván Márquez decida entrar a un proceso de sometimiento después de que ha estado 30 o 40 años en la guerra alrededor de un tema político", agregó la directora de la ARN.



En ese sentido, propuso "flexibilizar el pensamiento "porque los que están bajo las balas son las comunidades”.