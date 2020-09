Diego Cadena, exabogado defensor de Álvaro Uribe, fue citado a juicio por la Fiscalía

Erika Mantilla

El abogado Diego Cadena, quien fungió como defensor en la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, fue citado a juicio por la Fiscalía General señalado de fraude procesal y manipulación de testigos.



El jurista, en detención domiciliaria, es señalado de ofrecer sobornos a los testigos en el proceso. Él alega que se trataba de "ayudas humanitarias".



La medida preventiva fue apelada por el también abogado Iván Cancino y aún está pendiente la respuesta.



También asegura que existen "todos los elementos para desvirtuar las declaraciones de Juan Guillermo Monsalve y Carlos Enrique Vélez", quienes sostienen que dinero a cambio de favorecer al exmandatario, ante la Corte Suprema de Justicia.



Según el ente investigador, las acciones de Cadena fueron ejecutadas para manipular el proceso cuando Uribe aún hacía parte del Senado y señalan que está probado el pago de $200 millones a los exparamilitares.

El caso

El fiscal Daniel Hernández, en la audiencia de imputación de cargos ante el juzgado, expuso que la investigación se remonta a julio de 2017, cuando Cadena abordó al confeso paramilitar Carlos Enrique Vélez, preso en la cárcel de Palmira, para ofrecerle $200 millones a cambio de su declaración ante la Corte Suprema de Justicia.



Vélez debía testificar que el senador Iván Cepeda lo había abordado previamente para que cambiara la versión respecto de la declaración que iba a entregar contra el también senador Uribe Vélez.



“De los $200 millones, solo se hizo entrega de $48 millones con el fin de que Vélez declarara falsamente ante la Corte Suprema de Justicia, y cambiara su versión", señaló el fiscal.



En su momento, Hernández reseñó que la investigación del ente acusador da cuenta que estaban frente a una “división de trabajo” por parte de Cadena y Juan José Salazar, con el que pretendían enmarcar unos hechos de soborno.



Otro suceso que relató el fiscal vincula al exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, quien según el delegado del ente acusador, también fue abordado en febrero de 2018, para ofrecerle apoyos y asesorías jurídicas con el fin de que este declarara de la misma manera.



“A raíz de esto se desprenden actividades encaminadas a generar engaños en contra de la Corte Suprema de Justicia, por parte de los dos ciudadanos. Para surtir estos efectos, el doctor Cadena se presentó con documentos realizados con su membrete, en el cual únicamente necesitaba la firma de los exparamilitares”, reseñó el fiscal.



Lo que expuso Hernández es que era extraño que dos personas que no se conocían que estaban en cárceles totalmente diferentes, fueran abordados bajo los mismos parámetros que, presuntamente, fraguó Cadena para que el proceso de Uribe Vélez saliera bien librado.



Dijo el fiscal que pese a que el abogado Cadena quien, presuntamente, llegó con documentos membretados para que estos fueran firmados, los condenados se rehusaron a hacerlo y, por su parte, reseñaron que los documentos, con testimonios falsos, llegaron hasta la Corte Suprema de Justicia hechas a mano, e indujo en error al alto tribunal.



El fiscal explicó que el error al que indujeron a la Corte es porque, inicialmente, se adelantaba una investigación en contra del senador Cepeda por tales hechos, sin embargo, al corroborar que la información carecía de pruebas, el alto tribunal determinó cerrar el proceso investigativo contra el senador del Polo Democrático y avanzar otro contra el senador Uribe.



No obstante, lo que reprocha el fiscal es que los abogados Cadena y Salazar tenía conocimiento que sus actuaciones estaban fuera de lo enmarcado en lo legal.



“Doctor Cadena, doctor Salazar estos hechos que le acabo de narrar los encuadra en dos escenarios judiciales: el de soborno en concurso con fraude procesal. Ustedes sabían y conocían que le estaban pagando 48 millones con el fin de que atestiguaran falsamente. Ustedes con su actuar violentaron el bien jurídico contra la eficacia, sin que existiera justa causa. No se ha podido vislumbrar en el proceso la causa por la que lo hicieron”, argumentó el fiscal.



De acuerdo con Hernández, para la época de los hechos, hasta agosto de 2018 los abogados tenían capacidad en su actuar y determinación. “Reitera este despacho: decidieron cometer la falta. Ustedes son abogados para ustedes era conocible saber que el ofrecer sumas para que una persona declare falsamente es un delito, ustedes sabían y conocían que eso es un delito en el territorio nacional”, reseñó el fiscal en la audiencia.



Bajo ese entendido, con tales argumentos, la Fiscalía espera que el Juzgado Tercero Penal de Conocimiento, conozca de los presuntos delitos cometidos Cadena, por lo que próximamente determinará la fecha de la audiencia.