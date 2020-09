Álvaro Uribe: el entramado de testigos en el proceso en la Corte Suprema

Jamir Mina

Después de varias semanas en las que han desfilado entre dos y tres personas diarias por los pasillos de la Corte Suprema de Justicia, para declarar en el proceso por la supuesta compra de testigos de la que se acusa al expresidente Álvaro Uribe, el alto tribunal tiene ya un panorama bastante claro de lo ocurrido en este caso.



Este martes 8 de octubre será la hora cero: rendirá indagatoria el expresidente por su supuesta responsabilidad en los delitos de fraude procesal y soborno.



Aunque el caso es bastante complejo, por la cantidad de personas involucradas, que incluyen a paramilitares presos, abogados, políticos, un exfiscal y un exvicefiscal y hasta un periodista, todo se resume en que una parte de los testigos respalda la sindicación que se le ha hecho a Uribe de que a través de sus abogados ofreció prebendas y beneficios a antiguos paramilitares para que declararan a favor de él o familiares suyos en procesos que se les siguen por paramilitarismo y participación en masacres.



La otra parte de los testigos es la que ha llevado la defensa de Uribe para demostrar que todas las acusaciones en su contra hacen parte de un complot promovido por adversarios políticos, especialmente el senador Iván Cepeda.

Los orígenes del caso

Todo comenzó con la denuncia que el expresidente Uribe presentó contra el senador Iván Cepeda, reconocido contendor político suyo y quien ha sostenido que el líder del Centro Democrático ha tenido vínculos con grupos paramilitares.



Uno de los testigos claves de Cepeda fue el paramilitar Juan Guillermo Monsalve, cuyo principal atributo es ser el hijo del administrador de la finca Guacharacas, en donde se habría creado el Bloque Metro de las Autodefensas y se habría planeado la ejecución de masacres.



La forma como los abogados de Uribe llegaron a Monsalve es uno de los puntos más importantes de esta investigación. La defensa de Uribe asegura que fue Monsalve el que buscó a los abogados del expresidente para retractarse de la declaración que le había dado a Cepeda.



Según esta versión, Monsalve arrepentido de su declaración, aseguró que lo había hecho porque Cepeda le había ofrecido beneficios.



Lo que dice Monsalve es todo lo contrario, que a él llegó Diego Cadena, abogado de Uribe, a través de un detenido con el que compartió celda, Enrique Pardo Hasche, quien, entre otras cosas, está preso por el secuestro del suegro de Andrés Pastrana.



Según Monsalve, pese a los ofrecimientos que le hizo Cadena, que incluían beneficios jurídicos para él y para su esposa, prefirió sostenerse en su versión contra Uribe.

Versiones y retractaciones

Otro caso similar es el del paramilitar Carlos Enrique Vélez, alias 'Víctor’, comandante del bloque Cacique Pipintá.



En un primer momento, él aseguró que Cepeda le ofreció beneficios jurídicos por enlodar a Uribe, y su testimonio fue secundado por un grupo de exparamilitares que incluían a Euridice Cortes, alias 'Diana'; Fauner José Barahona, alias 'Racumin'; Darley Guzmán, alias 'Jopra', y John Jaime Cárdenas, alias 'Fosforito'.



Según la versión de algunos medios, en su declaración ante la Corte, Vélez no solo se retractó de sus señalamientos contra Cepeda, sino que acusó a Cadena de haber sido quien lo presionó para mantenerse en su declaración inicial.



Agregó que Cadena le pagó (el abogado de Uribe dice que el dinero que le dio fue por razones humanitarias) y que lo instruyó para que buscara que los otros paramilitares respaldaran su versión inicial. Al no recibir lo que les prometieron tanto él como los otros exparamilitares, habrían decidido retractarse.



Y el otro caso clave tiene qué ver con el ex fiscal general Eduardo Montealegre y el exvicefiscal Jorge Perdomo, quienes debieron presentarse a declarar porque el exparamilitar Juan Carlos, el 'Tuso' Sierra aseguró que ellos le ofrecieron beneficios dentro de su proceso de justicia y paz a cambio de declarar en contra de Uribe.



El periodista Juan Carlos Giraldo también está involucrado en este caso, pues, según Sierra, él le transmitió la oferta de los entonces funcionarios cuando lo entrevistó en Estados Unidos.



Montealegre, por su parte, ha asegurado que tiene cómo probar la responsabilidad del expresidente Uribe en masacres.