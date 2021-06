Denuncian asesinato de joven DJ en aparente intento de hurto en Yumbo

Álvaro José Carvajal Vidarte

Con consternación se ha recibido en Yumbo la noticia del asesinato del joven DJ 'Anyel Beat', ocurrido en la madrugada del lunes, al parecer, en medio de un aparente intento de hurto.



Según versiones preliminares, los hechos se habrían presentado en la Carrera 4 con Calle 6 de la localidad, luego de que el artista, de 20 años de edad, saliera de su turno laboral en una discoteca del municipio y se dirigiera a su vivienda.



Al parecer, Ányelo Antonio Torres Orozco -nombre de pila del joven- habría sido abordado por un sujeto que lo amenazó para que le entregara efectivo.



Torres Orozco le habría indicado a su victimario que no llevaba dinero consigo, a lo que el atacante reaccionó de forma violenta, hiriéndolo mortalmente con arma cortopunzante.



Hasta las primeras horas de la tarde de este martes, las autoridades no habían emitido ningún pronunciamiento respecto de la investigación del hecho o posibles capturas.

Mensajes de condolencia en redes

El asesinato fue recibido con dolor por amigos y colegas del 'disc jockey', que enviaron mensajes de condolencia y solidaridad a sus parientes más cercanos.



"Parcero, amigo y colega, gracias por estar presente en todos los productos. Fuerza para la familia y sus allegados", escribió el cantante local 'El Vicen'.



El también artista local Pilly Ov compartió: "brother, aunque ya no estés fisicamente, siempre vas a estar presente y seguirás siendo el DJ número 1 de Terrazza Discoteca".



"Descansa en paz compañero. Dios te tenga en su santa gloria. Hay rumba en el cielo con tu llegada, vuela alto", publicó, por su parte, Dj Roger.



En la cuenta de Instagram de 'Anyel Beat' también varios usuarios dejaron su mensaje de despedida al artista.



"Que triste ha sido tu partida, que duro vivir sin ti, que vacío sin tu presencia. Qué no hiciera por tenerte, solo Dios sabe porque lo hizo así. No te hemos perdido, siempre vivirás en nuestros corazones, tus ideales serán los nuestros, gracias por ser como fuiste", escribió la usuaria pattym981.