Juan Felipe Delgado Rodriguez

Una joven murió en un centro asistencial luego de recibir un impacto con arma de fuego en la cabeza, al parecer, en un intento de hurto.



El hecho ocurrió sobre las 6:00 de la mañana del martes, en la Carrera 26H3 #72P1-21, del barrio Los Lagos, al oriente de la ciudad.



La víctima de este crimen fue identificada como Natalia Cortéz Tenorio, de 19 años de edad.

Según lo que una familiar de la joven le contó a El País, el ataque se produjo cuando Natalia se dirigía a abordar un bus que la llevaría a su lugar de trabajo.



"Natalia iba con su madre a coger el bus para ir a trabajar, unos metros antes de llegar, un tipo se le acerca por detrás, le agarra el maletín y le dice: pásame todo lo que tengas ahí", expresó.



Al parecer, en medio del forcejeo, el hombre le disparó en la cabeza a la joven, quien quedó tendida en el suelo, pero con signos vitales.



"Cuando el ladrón le disparó a Natalia se fue del lugar, me imagino yo, que por el susto no se llevó nada, pero sí fue en un intento de hurto porque ella no tenía problemas con nadie", expresó la familiar de la víctima.



Cortéz Tenorio fue trasladada a la Clínica Valle del Lili, donde fue atendida por el personal médico, aunque la joven falleció sobre las 11:00 p.m. del martes por la gravedad de su herida.



El autor material del ataque fue capturado y conducido a la estación de Policía El Diamante, para luego enfrentar el proceso de judicialización por los presuntos delitos de hurto e intento de homicidio.



De Natalia Cortéz se conoce que era egresada de el Sena en producción audiovisual, trabajaba en el sur de Cali y era conocida por ser una persona tranquila y muy talentosa.



"Queremos que se haga justicia y esta persona pague por lo que le hizo a Natalia, no es justo que alguien tan bueno tenga este final. Le pedimos a las autoridades que a esta persona le caiga todo el peso de la ley", indicó la familiar.

Cabe anotar que de acuerdo al más reciente informe de la Secretaría de Seguridad y Justicia, en los primeros tres días de noviembre se han registrado siete muertes violentas.

899 homicidios se han presentado en Cali entre el 1 de enero y el 3 de noviembre del presente año.