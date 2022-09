Defensa de Aida Victoria Merlano apelará condena en su contra

El abogado de Aida Victoria Merlano, declarada culpable de ayudar en la fuga de su mamá, se pronunció acerca de la decisión que tomó este martes un juez de la República, reiterando que la condena contra la señalada es inaceptable.



“El sentido de fallo condenatorio en contra de Aida Victoria Merlano representa una gran injusticia para esta defensa. Después de un evento mediático de capturas y al interior del juicio, la Fiscalía no pudo probar que los elementos utilizados por su madre hayan sido entregados por ella”, dijo.



Según el abogado, tampoco se logró comprobar que ella haya desplegado acciones con ocasión a la consumación del delito, ni que tampoco Aida Victoria haya instrumentalizado a su hermano para la entrega de elementos materiales para la fuga.



“Nada de esto se ha probado, su sola presencia en el consultorio odontológico no prueba su responsabilidad penal, es necesario ir más allá y que establezca la Fiscalía y el juez de conocimiento la intervención de Aida Victoria sobre particularidades precisas”, señaló.



Por su parte, la hija de Merlano señaló en un video que compartió en las redes sociales que la Fiscalía está pidiendo 17 años sin derecho a casa por cárcel, por lo que aseguró que su abogado ya apeló la determinación y ahora tendrán que esperar cómo procede el Juez.



“Me condenaron hace unas horas, a diferencia de lo que la gente puede pensar que son cuatro años o es un delito por el que no me van a dar cárcel, lo que pide realmente la Fiscalía son 17 años sin acceso a casa por cárcel”, señaló Aida Victoria en medio de lágrimas.



Sobre el tiempo de la condena que podría recibir Merlano el próximo 13 de septiembre a las 2:00 de la tarde, cuando se citó la audiencia para su lectura estaría entre los 10 y los 20 años, teniendo en cuenta las tipificaciones de los delitos por los que se condena.



Según el Código Penal, el delito de favorecimiento de fuga se encuentra en el Artículo 449, con una pena entre los seis y los doce años. El delito de uso de menores para delinquir, que está contemplado en el artículo 188D, se encuentra entre 10 y 20 años.