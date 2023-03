¿Cuáles son los delitos que más cometen los menores de edad en Cali?

Según cifras de la Policía Metropolitana de Cali, entre el 1 de enero y hasta el 12 de marzo de este año, en Cali habían sido aprehendidos 88 menores y 101 en toda el área metropolitana, por los delitos de hurto a personas, lesiones personales, homicidio y también tráfico y porte de estupefacientes, entre otros.



La teniente Adriana Corrales, jefe del Grupo de Infancia y Adolescencia de la Metropolitana de Cali, reconoce que lo que más la sorprende es el hecho de que cada día hay más niños, menores de 14 años, inmersos en este tipo de conductas.



“Mucha gente dice, es menor para unas cosas, pero cómo para matar no es menor de edad. Debemos recordar que psicológicamente una persona es adulta en su totalidad a los 18 años, estos comportamientos no son normales. Cuando un niño o adolescente decide el camino del mal, es porque obviamente algo falló en su hogar y en su entorno, algo pasó”, asegura la oficial.

​

Lea Además: Propuesta de Ospina de crear una granja para que detenidos trabajen sigue generando polémica en Cali



Cuando atienden estos casos, sobre todo con un menor de 14 años, lo que evidencian es abandono o maltrato, pues muchos de estos niños han sido criados por vecinos, están desescolarizados o en su defecto, no son los mejores estudiantes, pero lo más preocupante, es que figuran con muchas entradas al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Icbf.



Precisamente, el director regional del Icbf, Carlos Humberto Bravo, indicó que desde el 1 de enero del 2022 hasta el 24 de marzo de este año, han sido cobijados con medidas privativas de la libertad 575 adolescentes en Cali; 295 en el resto del Valle del Cauca y 27 de otros departamentos, para un total de 897 menores infractores.