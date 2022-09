Corte Suprema multa a exministro de Defensa, Diego Molano, por no colaborar con la justicia

La Corte Suprema de Justicia multó al exministro de defensa, Diego Molano, por ignorar un requerimiento en el que se solicitaba información para la resolución de un proceso laboral.



La Sala de Casación Laboral impuso una sanción de 5 salarios mínimos a la directora general de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), Ana María Cadena Ruíz, así como al entonces ministro de defensa, Diego Molano.



Lea además: Amenazan a funcionarios que adelantan desalojo de invasiones en Cali



La Corte determinó que Diego Molano, en su calidad de ministro de defensa durante el gobierno de Iván Duque, no respondió de manera oportuna, ni parcial, a los requerimientos del tribunal sobre la historia laboral de Reinaldo Lizarazo, un exfuncionario del extinto DAS, quien adelantaba un proceso en busca de su derecho a la pensión.



Según el alto tribunal, hasta 3 oficios envió al ministerio de defensa con fechas de 5 y 31 de agosto del año 2020, y uno tercero el 12 de enero de 2021. No obstante, casi con indiferencia, el ministerio ignoró las solicitudes.



Le puede interesar: Freddy Rincón: Fiscalía reveló la decisión final cinco meses después del trágico accidente



“La Sala también reiteró que toda persona natural o jurídica, de carácter público o privado, tiene la obligación de colaborar con la administración de justicia y señaló que la correcta función jurisdiccional del Estado no puede depender de los trámites internos de las diferentes entidades cuya colaboración sea necesaria para poder hacer efectiva la actividad judicial”. concluyó la Corte.