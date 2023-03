Corte Suprema de Justicia niega beneficio de casa por cárcel a exsenador Mario Castaño 

La Corte Suprema de Justicia negó al exsenador Mario Castaño el beneficio de casa por cárcel que solicitó por los problemas de salud que lo vienen aquejando.



Castaño es investigado por la Corte, señalado de liderar una organización delictiva, cuyo objetivo principal era el de apropiarse de recursos públicos procedentes de la contratación estatal.



Según el abogado del exsenador, Castaño se encuentra en un estado grave y según el médico tratante no puede cumplir su pena en una cárcel debido a que sufre de obesidad mórbida, hipertensión arterial estadio 3 severa, diabetes tipo II, trombos pulmonares, entre otros.



"Es de público conocimiento que el Inpec carece de las herramientas para llevar a cabo las terapias de rehabilitación cardiaca recetadas a su defendido y no cuenta con los equipos y el personal que puedan brindar tal acompañamiento", dijo en su solicitud.



No obstante, la Corte aseguró que los dictámenes allegado por la defensa de Mario Castaño no cumplen con lo exigido por la ley.



“Se instará al Inpec y a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios Uspec, a través de la entidad que haya contratado o a la que se encuentre afiliado el señor Mario Alberto Castaño Pérez, a garantizar la atención médica y los cuidados que sean requeridos, conforme a las prescripciones de los médicos tratantes.“, advirtió la Corte.