Conmoción por video en redes sociales de joven peruano lanzado desde un puente 

Álvaro José Carvajal Vidarte

Un video en el que se ve a un joven lanzado desde un puente, viralizado el pasado fin de semana en la plataforma Tik Tok, ha generado múltiples reacciones de conmoción y rechazo ante la crudeza de las imágenes.



La víctima sería Silvano Oblitas Cántaro Tolentino, un peruano de 19 años que habría viajado a Medellín el pasado 25 de enero.



Según la hermana del joven, Janet Cántaro Tolentino, su pariente habría llegado a la capital antioqueña por iniciativa de un colombiano que lo hizo viajar con engaños y que se identificó como 'Andrés'.



"En el transcurso del viaje estábamos en constante comunicación, con fotos y videos. Hace una semana atrás me llamó diciendo que su amigo le había dejado solo, allá en Medellín, prácticamente sin nada, sin sus cosas", dijo la mujer en declaraciones recogidas por el diario El Comercio, de Perú.



Silvano llegó a territorio colombiano con el fin de llevar mercadería (ropa) a su país, para lo cual viajó con un total de 5.000 soles (cerca de 4,8 millones de pesos colombianos).

Janet comentó que la última vez que se comunicó con su hermano fue en horas de la noche del miércoles 10 de febrero, cuando le pidió vía WhatsApp que le enviara una ayuda económica para poderse devolver a Perú.



"Yo le dije 'mañana en la mañanita te deposito, por favor me mandas la cuenta y yo te deposito mañana como sea'; y al día siguiente ya no se conectó él", relató la hermana.



Indicó que se dio cuenta del fallecimiento de su hermano por el video viral. "Se nota claramente que es él: la voz, el rostro", aseveró.



Sobre 'Andrés' indicó que no lo conocía, pero que incluso habló con él a través del teléfono de su hermano.



"Hasta el colombiano se comunicó conmigo y me dijo: por favor no se preocupen, estén tranquilos", contó.



La mujer se dirigió este lunes en la división de criminalística de Huánuco, Perú, para presentar una denuncia por la desaparición. Pidió además ayuda a la Cancillería de su país y al Ministerio del Interior para que se realice la gestión internacional que permita dar con el paradero de su hermano.



"Estamos preocupados, por favor. Necesitamos que se haga una investigación en Colombia. Estamos preocupados, hasta ahorita no se sabe si él falleció o sigue con vida", sostuvo Cántaro Tolentino.

El video

En el clip, de menos de un minuto de duración, se ve al joven acompañado por otras dos personas cerca de un puente, cuya ubicación es desconocida.



El País no comparte el video por respeto a la audiencia, debido a la crudeza de la situación.



"¿Eres de dónde?" dice uno de los sujetos, a lo que la víctima responde "de Huánuco". "¿De qué país?", insiste uno de los sujetos, de manera amenazante, a lo que el afectado responde "de Perú".



Uno de los atacantes reitera su pregunta y el joven vuelve a contestar "de Perú". En ese momento, el hombre que está en frente de él lo toma de las piernas y lo arroja al abismo.



Hasta este martes, la fecha y el sitio exacto de grabación del metraje son desconocidos.