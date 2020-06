¿Cómo será el regreso del poder judicial en Cali?

Jhon Edward Montenegro Jimenez

Tras varias semanas de trabajo virtual por cuenta de la pandemia del Covid-19, el poder judicial fue convocado para regresar a sus funciones presenciales el próximo 1 de julio, tras declararse el levantamiento de la suspensión de términos judiciales en todo el territorio colombiano.



Sin embargo, algunos directivos de Asonal argumentan que aún no están dadas todas las condiciones para reabrir de manera simultánea las oficinas, salas y sedes distribuidas por toda Cali y el Valle del Cauca.



Al respecto, José Freddy Restrepo, miembro de la Junta Directiva y expresidente de la Asociación Nacional de Empleados y Funcionarios de la Rama Judicial en Cali, Asonal, dijo que “consideramos que el servicio debe seguir de manera virtual porque, pues aunque varias sedes han sido dotadas de algunos elementos de bioseguridad, todavía faltan otros por lo que “eso nos parece riesgoso”.



El Consejo Superior de la Judicatura, seccional Valle, informó a través de un instructivo que se han adoptado los protocolos de bioseguridad para proteger al personal, a los abogados y usuarios de la rama judicial y sus despachos.



Según ese instructivo conocido por El País o Acuerdo CJSVAA20-43, en las oficinas deberá permanecer solo el 20% de los servidores judiciales, secretarias y auxiliares, respetando el uso obligatorio de tapabocas, más el lavado y desinfección de manos con gel antibacterial, o jabón durante toda la jornada laboral. El resto de los servidores deberá continuar de manera preferente con trabajo virtual en casa.



Los empleados con enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC); que usen corticoides o inmunosupresores; que tengan mal nutrición (obesidad o desnutrición); fumadores; mayores de 60 años, o mujeres en estado de gestación, no deberán asistir a las sedes bajo ninguna circunstancia.

Lo anterior, para evitar la congestión habitual y los riesgos del coronavirus, especialmente en el Palacio de Justicia, ‘Pedro Elías Serrano Abadía’ en esta capital. La medida busca controlar la carga ocupacional en esa y otras sedes de los juzgados de la ciudad.



Para ello, la Judicatura estableció que el horario laboral y público será de 7:00 a.m. a 12 del mediodía y de 1:00 p.m. a 4:00 p.m. de lunes a viernes. Se exceptúan los juzgados penales municipales con función de control de garantías que continuarán con el horario de turnos establecido por el Consejo Seccional para la especialidad.

Servicios al público



De igual manera, el instructivo firmado por Victoria Eugenia Velásquez, presidenta seccional de la Judicatura, señala en su Artículo 20 que la atención presencial al público quedará sujeta a las normas que sobre movilidad establezcan las autoridades locales (pico y cédula). Para ello, se definió un horario de 9:00 am. a 12:00 del mediodía, en todos los despachos judiciales y dependencias administrativas de la Rama Judicial en el departamento del Valle.



Sin embargo, si un despacho judicial manifiesta trabajar ciento por ciento de manera virtual, deberá garantizar la efectiva prestación del servicio e informarlo al Consejo Seccional de la Judicatura.



A su vez, corresponderá a cada magistrado, juez o jefe de dependencia elaborar y organizar un plan de trabajo con el personal de su despacho y conformar los grupos de servidores para asistir de manera escalonada, cumpliendo con el 20% del aforo permitido.



Asimismo, las acciones de tutelas y de habeas corpus se seguirán recibiendo a través de los correos electrónicos definidos institucionalmente, hasta que se implemente y ponga en funcionamiento el aplicativo web diseñado por el Consejo Superior de la Judicatura.



Para la recepción de nuevas demandas y para los efectos del envío del poder, la demanda y los anexos al despacho judicial de destino, se habilitarán correos electrónicos institucionales por especialidad, los cuales se darán a conocer oportunamente, dice la Judicatura.



Según estimativos de Asonal, ese sector en Cali lo conforman unas 2500 personas vinculadas a las plantas de personal de los juzgados penales, civiles, del circuito, administrativos, laborales, de familia, entre muchos otros, al igual que en los tribunales.

Medidas en el Palacio



La administradora del Palacio, ‘Pedro Elías Serrano Abadía’, Clara Ramírez, informó vía WhatsApp que en las dos torres laboran alrededor 930 personas, pero solo podrán asistir el 20%, es decir, 186 en total.



De igual manera, “las audiencias serán virtuales y solo por excepción estarán los indiciados. La capacidad por sala oscilará en promedio entre cinco y diez personas con distanciamiento social”.



El uso de los ascensores será restringido solo para los pisos más altos, preferiblemente para usuarios con movilidad reducida. Cada ascensor podrá ser ocupado máximo por cuatro personas.



En cuanto a público, se dispuso “el ingreso de 364 personas entre los diferentes pisos, conservando un distanciamiento de dos metros”.



Toda persona deberá portar tapabocas y se hará diariamente la autoevaluación de síntomas Covid-19 por parte de los servidores judiciales.



En el Palacio la atención al público será así: de 9:00 a.m. a 12:00 del mediodía especialidades civil y familia. De 1:00 p.m. a 4:00 p.m.: especialidades laboral y penal, salvo los juzgados penales municipales con función de control de garantías. Esos turnos se estarán rotando cada mes.



En esa edificación se dispondrá que el personal de aseo realice de forma constante limpieza y desinfección de computadores, impresoras, teléfonos, ventanillas y zonas de alta circulación como ascensores, pasillos, escaleras, baños, etc.



Simultáneamente, se tomarán medidas para favorecer el intercambio del aire en espacios cerrados, o con escasa ventilación, prefiriendo la ventilación natural en las oficinas.

Se pronuncia Asonal



A pesar de tales anuncios, José Fredy Restrepo, miembro de la Junta Directiva puso de presente que bajo las actuales condiciones “eso nos parece riesgoso”, teniendo en cuenta que en la ciudad se capturan con frecuencia entre diez y veinte personas por día, las cuales deben ser llevadas a los estrados judiciales, existiendo de esta manera la posibilidad de eventuales contagios.



“Si a ello se agrega igual número de abogados, más el juez, los custodios y el representante del Ministerio Público, estamos hablando de mucha de gente, lo cual amerita unas medidas muy rigurosas de bioseguridad en las salas”, anotó el directivo.



Restrepo llamó asimismo la atención sobre el delicado caso de la cárcel de Villahermosa, ya que la mayoría de las audiencias no podrán ser virtuales por la estrechez de recursos allí. “Eso implica un riesgo si los diferentes detenidos deben ser trasladados a los juzgados, dado que en ese penal hay más de 300 infectados de Covid-19. Eso aún no se ha resuelto”, enfatizó Restrepo.



Lo cierto, es que el trabajo de los despachos judiciales se reanudará a partir del 1 de julio. “Es un servicio esencial que no debe seguir suspendido”, recalcaron varios abogados consultados por ese diario.

Hablan abogados



Los 350.000 abogados litigantes han sido los más perjudicados por el cierre judicial.



Gerardo Duque, presidente de la Federación Colombiana de Colegios de Abogados, dijo que la rama judicial debe abrir ya pues “hay miles de abogados en dificultades”.



Por su parte el jurista caleño, José Antonio Herrera, dijo que “el poder judicial no se puede dar el lujo de seguir cerrado, pues a los empleados les siguieron pagando sus salarios”.