Comenzaron patrullajes en barrios y semáforos para combatir inseguridad en Cali

Alejandro Cabra Hernandez

Este jueves, la Policía Metropolitana de Cali comenzó la implementación de una estrategia de seguridad con el propósito de contrarrestar el delito del hurto en cada una de sus modalidades.



De acuerdo con el general Manuel Vásquez, comandante de la Policía de Cali, las autoridades se enfocarán en dos líneas de acción: una preventiva y otra investigativa.



“Desde la planificación preventiva focalizaremos nuestro servicio con patrullajes a pie, en bicicleta, en motocicletas y en vehículos por los barrios de Cali. Asimismo, la Policía solicitará antecedentes durante tiempos muy cortos en diferentes semáforos”, dijo el general Vásquez.

De la misma manera, el uniformado planteó que la línea investigativa permitirá orientar trabajos para desarticular las organizaciones delincuenciales.



Además de esta propuesta, la Policía invitó a la ciudadanía a que sigan realizando las denuncias a través de los canales habilitados para que contribuyan a derribar la delincuencia en la ciudad. para tal fin, la Institución informó que las personas pueden escribir al correo fuentes.mecal@hotmail.com o comunicarse al celular 3116253670, la línea de emergencia 123 o 156 de la Red de Cooperantes.



Por su parte, el secretario de Seguridad y Justicia de Cali, Carlos Rojas, explicó que en lo corrido de este año se ha presentado una disminución de un 31,5% en torno a los distintos tipos de hurtos, lo que corresponde a 5998 casos menos que el año 2019.



A su vez, la Policía también confirmó que existe una reducción significativa en este delito: el hurto a personas reportó cerca de 3200 casos menos, el de carros tuvo un descenso de 436 hechos, el robo a residencias presentó una baja de 501 casos.



De igual manera, el Secretario aseveró que “esta disminución se fundamenta en un análisis de las denuncias que los ciudadanos hacen a la Fiscalía General de la Nación, donde reportan estos hechos. Eso no quiere decir que no se presenten delitos de impacto, los tenemos en la ciudad, pero es importante tener en cuenta estas cifras porque nos permite tomar nuevas decisiones desde la Cartera”.



Sin embargo, pese a que se reporta una baja en los hurtos, durante estas últimas semanas en cámaras de seguridad de la ciudad se han registrado diferentes casos de hurtos que están circulando por las redes sociales.

Uno de los atracos que quedó captado tuvo lugar en el sur de la ciudad el pasado lunes, en la zona que rodea a un centro comercial. Dos personas armadas robaron a un hombre que estaba caminando y lo empujaron a una fuente de agua.



Se conoció que la víctima del robo acababa de salir de una sucursal bancaria y que los delincuentes lograron hacerse con una gran suma de dinero, aún sin conocerse el monto.

Expertos: mantener estrategias

Andrés Nieto, analista en seguridad ciudadana de la Universidad Central, manifestó que “fue un evento pandemia que se vio en todo el país por lo que no solo en Cali se presentó una disminución, este fenómeno se evidenció en todas las ciudades del país. En Medellín y Bogotá también hubo reducciones en la mayoría de delitos, especialmente en hurtos”.



Frente a las estrategias que busca implementar la Policía en la capital del Valle, el experto argumentó que “sin duda la presencia institucional (patrullajes) siempre va a servir para tres cosas si se sabe organizar. La primera es la presencia visual al ladrón; la segunda es generar confianza en la ciudadanía, que es un aspecto que se debe recobrar en Cali, las personas no creen en las autoridades y consideran que denunciar no servirá para nada; y por último esto evita que la ciudadanía tome justicia por mano propia”.



Por otra parte, Adalberto Sánchez, director de Cisalva de la Universidad del Valle, afirmó que a corto plazo la estrategia de seguridad es efectiva, pues brindará resultados, por lo que cada vez más se debe reforzar la organización policial.



“Nosotros desde el instituto hemos sido defensores de que la Policía debe ser ese ente de control de seguridad, creemos que la ciudad debe tener un incremento en el pie de fuerza, pero no como lo plantean algunos concejales, sino un aumento con una planificación y un propósito, en el que los uniformados se les dote de las competencias ciudadanas y tecnológicas para enfrentar el crimen ”, acotó Sánchez.



Los analistas en seguridad coincidieron en el hecho de que además de la presencia policial es importante que la Política de Seguridad de Cali se enfoque en intervenciones sociales e integrales que busquen garantizar el bienestar de la ciudadanía.



Nieto concluyó que las autoridades deben desestructurar las bandas delincuenciales y para eso se necesita inteligencia, no capturas aisladas.

Otro plan

Cali tendrá un ‘Plan de choque diferencial y microfocalizado’ para reducir los índices de criminalidad.



Este plan constará de la intervención especial en comunas con más casos de robos y homicidios.



Asimismo, se implementarán dos comandos operativos en la Policía y se espera apoyo del Ejército.