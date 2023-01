Cerrar el año con menos de 800 homicidios, la meta de Cali en materia de seguridad en este 2023

El 2022 cerró con un total de 982 homicidios, cifra histórica ya que desde hace más de 30 años, Cali no registraba menos de mil asesinatos. Diciembre fue el mes más violento del año con 100 casos reportados.



“Cerramos el año con muchas dificultades, gracias al trabajo operativo y de articulación entre la Fuerza Pública y la Alcaldía, se logró la meta propuesta de cerrar el 2022 con menos de mil homicidios. Hemos protegido a nuestros jóvenes que durante años han sido víctimas y victimarios de este delito”, dijo el Secretario de Seguridad, Jimmy Dranguet.



Además, aseveró que para este 2023 la meta es cerrar el año con menos de 800 homicidios, algo que rompería un récord, pues desde que se tiene registro, en la ciudad nunca se ha presentado una cifra similar.



“En el 2023 hay que profundizar la reducción de la muerte violenta, hay que trabajar con la comunidad y entre todos tener una ciudad segura, en este año hay que seguir reduciendo los homicidios, ojalá lleguemos a 800 o menos, esa es nuestra meta para este año”, dijo Dranguet.



Según el Observatorio de Seguridad de Cali, el 92 % de los asesinatos registrados en la ciudad corresponden a hombres, un total de 906 casos, mientras que el 8 % a mujeres, es decir 74 hechos, siete de estos, feminicidios.



El tipo de arma más utilizada para este delito es de fuego, un total de 767 casos se perpetraron con esta, mientras que 212 hechos se realizaron con arma blanca y 45 con otra clase de instrumento.



Con respecto a las zonas criticas de la ciudad, el distrito de Aguablanca es donde más se reportaron homicidios en el 2022, siendo la Comuna 14, con 104 casos de asesinatos, la más afectada, seguida por la Comuna 15 con 103 y la comuna 13 con 78 hechos violentos.



En cuanto a los barrios más violentos de Cali, Los Comuneros I es el que más registró homicidios con un total de 28 casos, seguido por el Sector Alto de Los Chorros con 24 y Alfonso Bonilla Aragón con 23.



Para el experto en seguridad Luis Felipe Barrera, esta reducción de cifras de homicidios es un hito en la historia de Cali, ya que la ciudad viene de un año complejo como el 2021 cuando se llevó a cabo el Paro Nacional.



“El Paro tuvo fuertes repercusiones en la seguridad ciudadana, rompió la tendencia en la reducción de muertes violentas que acumulaba Cali desde 2014, 7 años consecutivos. 2022 tiene disminuciones preliminares del 20 % en los homicidios frente al 2021 y el 8 % frente al 2020. Estabilizar este indicador y recuperar la tendencia a la baja no es algo menor, representa más de 200 vidas salvadas, particularmente de jóvenes”, aseguró Barrera.



Para Alberto Galeano, la reducción de la cifra de homicidios en Cali, no solo se debe al trabajo de la Administración Municipal, sino también a las iniciativas de distintas comunidades y el sector privado.



“El cumplimiento de meta es una muy buena noticia para la ciudad, de manera evidente hay esfuerzos institucionales, pero también hay otros actores que no hay que perder de vista, los programas de las distintas comunidades y sector privado son los que les dan sostenibilidad a los esfuerzos para reducir la violencia”, dijo Galeano.



Una visión similar tiene Luis Felipe Barrera, que dijo: “La reducción de homicidio es multicausal, puede estar relacionadas con la cohesión del sistema institucional de seguridad de Cali, la priorización del desmantelamiento de grupos delincuenciales responsables de asesinatos, el fondo de recompensas de la Alcaldía y la contención de este delito en las áreas más críticas de la ciudad por la focalización en microcuadrantes. Un aporte clave han demostrado los programas de prevención social de la violencia tanto del sector público como las iniciativas de la sociedad civil que trabajan con jóvenes de entornos vulnerables, en esto la ciudad tiene una amplia experiencia”.



El secretario de seguridad, Jimmy Dranguet, resaltó la importancia de la estrategia de seguridad durante el 2022 ya que esta permitió “la disrupción del delito mejorando la capacidad de captura, más de 5500 personas capturadas este año 80 bandas criminales desarticuladas, con énfasis en aquellas dedicadas al sicariato”.ç



Para Luis Felipe Barrera haber logrado mantener los homicidios por debajo de los 1000 casos es importante, ya que “al ir bajando los umbrales de violencia, la ciudad se aleja paulatinamente del top de centros urbanos más violentos de Latinoamérica”.



Cabe recordar, que en el 2021, según el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal de México, Cali ocupó el puesto 24 entre las 50 ciudades más peligrosas del mundo en materia de homicidios por cada 100.000 habitantes.



Con respecto a los días en los que la capital vallecaucana presentó picos en casos de homicidios como el pasado 25 de diciembre, donde se registraron nueve casos, Alberto Galeno enfatizó sobre la complejidad que presenta la ciudad en temas como crimen organizado e intolerancia.



“En Cali, hay una gran incidencia homicidios relacionados con el crimen organizado, por eso se pueden dar casos como el del barrio Porvenir, pero a su vez, hay un problema aún más complejo, que es la intolerancia. Las autoridades pueden intervenir dinámicas de crimen organizado para cortar ciclos de violencia, esto se hace con inteligencia y trabajo judicial, pero el tema de la convivencia es más complicado porque se da por distintos motivos y entre diversas personas o comunidades”, aseguró el experto.



Además, Galeano, destacó el problema de control que tiene la ciudad, pues este factor del desorden urbano “está contribuyendo a la falta de convivencia y a las dinámicas criminales”.



El día más violento de la semana es el domingo con un total del 22 % de casos, seguido del lunes con 16 % y del sábado con 15 %. Días que pueden ser de ocio, ya que durante los fines de semana y los puentes festivos, cientos de caleños se dirigen a actividades nocturnas o de ingesta de alcohol, que muchas veces presentan riñas.



El 2023 presenta múltiples retos para Cali, pues es el ultimo año del gobierno de Jorge Iván Ospina y se celebrarán los comicios para la elección del nuevo Gobierno Municipal. El desarrollo de la ‘Paz Total’ que adelanta el Estado también puede influenciar en la seguridad de la ciudad, pues por su geografía, se puede ver permeada por la actividad de los distintos grupos armados.