Carro bomba fue detonado en Jamundí en la madrugada de este miércoles

Un carro bomba detonó en la madrugada de este miércoles en el municipio de Jamundí, en la vía que comunica al municipio con el corregimiento de Potrerito.



El atentando se registró sobre la 1:30 a.m., el cual, afortunadamente, no deja personas fallecidas o lesionadas, pero sí daños materiales en varias viviendas de la zona.



"El hecho que perturba la tranquilidad de los habitantes del municipio en horas de la madrugada, aproximadamente a la 1:30 de la mañana, hace explosión de un artefacto abandonado en un vehículo a la altura del restaurante La berraquera, en la vía que conduce de potrerito a Jamundí. Afortunadamente no tenemos ningún tipo de pérdida humana o lesionados.", informó Fernelly Quijano, secretario de Gobierno del municipio de Jamundí.



Asimismo, el funcionario señaló que sobre las 6 de la mañana, el Ejercito se encontraba en la zona asegurando el lugar de los hechos, además, el vehículo ya está siendo retirado de la zona para habilitar el paso, después de haber sido inspeccionado por la Policía de la zona.



El alcalde de Jamundí, Andrés Felipe Ramírez, rechazó el atentado, el cual lo señaló como un "acto de intimidación" e indicó que la paz no se podía construir a partir del "miedo, la intimidación y la demostraciones de poder".



"Rechazo rotundo a este acto de intimidación que se presentó en la madrugada de hoy contra el municipio y el país. Afortunadamente no hay pérdidas humanas ni heridos. Autoridades de fuerza pública investigan los móviles, acordonan y aseguran el sector", dijo el Alcalde de la población en su cuenta de Twitter.



Y añadió: "#LaPazTotal no se puede construir a partir del miedo, la intimidación y la demostraciones de poder. El camino es el diálogo donde se teja paz territorial con oportunidades, justicia y presencial integral del Estado. ¡No más violencia!"

Por su parte, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina rechazó el atentado y señaló que "el terrorismo no doblegará la voluntad de paz y justicia".



"Toda nuestra solidaridad con la comunidad de Jamundí y con el señor alcalde Andrés Felipe Ramírez frente a la agresión sufrida en la madrugada de hoy. El terrorismo no doblegará la voluntad de paz y justicia de nuestro pueblo", dijo Ospina en su cuenta de Twitter.