Capturan a 'Óscar', disidente de las Farc y uno de los delincuentes más buscados en el Valle

El director de la Policía Nacional, general Jorge Luis Vargas, anunció la captura de alias Óscar, disidente de las Farc que era comandante de un grupo residual y uno de los delincuentes más buscados en el Valle del Cauca.



El alto oficial dio a conocer la detención durante la ceremonia de transmisión de mando del Departamento de Policía Valle, que se cumplió esta mañana en las instalaciones de la Cámara de Comercio de este municipio.



'Óscar' sería uno de los principales cabecillas del Comando coordinador de Occidente del grupo armado residual 'Adán Izquierdo' de las disidencias, que opera en el centro del departamento.



Le puede interesar: Capturado en flagrancia hombre que cometió un ataque con arma de fuego en Yumbo



Según indicó el general Vargas Valencia, los operativos realizados por la policía condujeron a la captura de Hárold Ordóñez Botero, alias 'Óscar', quien al parecer desde el 2006 fue miembro de la compañía Víctor Saavedra, de las Farc, que delinquía en el centro del Valle del Cauca.



"Esta persona estuvo en varios centros universitarios dedicado a lo que se denominaba el trabajo seudopolítico", dijo el General.



Para el año 2018, agregó, se presentó como candidato a la Cámara de Representantes por el partido de las Farc, pero como no resultó elegido, habría retornado a las armas y "a la vida delictual de narcotraficante, convirtiéndose en uno de los principales articuladores de la organización".



"Es un importantísimo resultado porque habría sido nombrado por Iván Mordisco y Gentil Duarte como el cabecilla de lo que hoy se denomina ese bloque de narcotraficantes para que asumiera la conducción seudopolítica y de extorsiones, dentro de la disidencia de las Farc", manifestó.



Y agregó: "Fue cobijado con medida intramural y esperamos la máxima condena porque es responsable de varios homicidios, entre ellos líderes sociales y el cobro de extorsiones debidamente documentadas por la Dirección de Investigación Criminal de la Policía con la Fiscalía", expresó.



La audiencia de legalización e imputación de cargos contra Ordóñez Botero, quien habría participado en la firma de los acuerdos de paz, se cumplió la mañana de este viernes.



Hárold Ordóñez Botero, conocido como alias Óscar, ex miembro de las Farc y uno de los hombres más buscados del Valle, fue capturado. El director de la Policía Nacional entregó detalles sobre el caso. pic.twitter.com/bvBTVtpnXO — El País Cali 📰#ElPaisPaLante (@elpaiscali) September 3, 2021

Alias 'Elkin', también capturado

De otro lado, gracias a una operación conjunta con autoridades de los Estados Unidos, se logró la captura de Neiky Torres Perea, más conocido como Elkin, considerado por los investigadores como uno de los presuntos proveedores de armas, a gran escala, para las disidencias que delinquen en el departamento de Nariño, principalmente en el municipio de Tumaco.



Las armas que eran traídas de Estados Unidos, llegaban al aeropuerto internacional, Alfonso Bonilla Aragón, mediante la modalidad de encomiendas, de donde posteriormente a través de caletas, eran despachadas por tierra hacia el puerto de Buenaventura desde donde eran embarcadas hacia el Pacífico sur, especialmente a Tumaco.



De acuerdo con el general Vargas, los dos hombres fueron capturados en desarrollo de sendos operativos adelantando en la ciudad de Cali.

Nuevo comandante de la Policía Valle

De otro lado, el general Vargas presidió la ceremonia de transmisión de mando del comando del departamento de Policía Valle que será asumido por el coronel, Nelson Parrado Mora, en reemplazo del coronel Jorge Urquijo.



El nuevo comandante, que estaba a cargo del departamento de Policía de Nariño, ha sido Jefe Regional de Investigación Criminal, Área Investigativa Contra la Delincuencia Organizada; Jefe Seccional de Investigación Criminal; Jefe Grupo Investigativo Antipiratería Terrestre ; Jefe Grupo Información y Análisis Criminal y Jefe del Grupo Investigativo Delitos Especiales.



De otro lado, el alto oficial se refirió a las estrategias que se abordarán para la contención y reducción del delito y la protección de la vida, además de una permanente rendición de cuentas que permitirá una cercanía con las autoridades y comunidades, Juntas de Acción Comunal y líderes de los barrios.

Puede leer: Cuatro presuntos disidentes de las Farc fueron detenidos en Jamundí



De igual forma, con las Fuerzas Militares, Ejército y la Fuerza Aérea, para responder ante todas las amenazas a la seguridad ciudadana y la convivencia de los vallecaucanos.



Y dirigiéndose al nuevo comandante de la Policía Valle señaló: "coronel Parrado tiene usted un gran compromiso, usted tiene la experiencia, fue escogido porque usted tiene las calidades profesionales, personales; tiene un amplio conocimiento y una experticia muy grande para llegar a este importante departamento".



Recordó que el oficial venia de Nariño, una unidad con unos retos y compromisos en materia de seguridad también muy grandes.



"Usted viene de trabajar de la mano con el Ejército, con los líderes del Congreso, con la comunidad, la Gobernación, la Alcaldía, es la persona adecuada para que asuma este departamento y sabemos que le va a ir bien".

Retos en la región

El general Vargas le recalcó al nuevo comandante de la Policía Valle que los retos en esta región tienen que ver con la reactivación económica, porque después de la pandemia, del aislamiento, para que haya seguridad y convivencia, la policía tiene que contribuir enormemente, para que a través de la seguridad, se dé esa reactivación.



Adicionalmente, después del 28 de abril, hubo muchos delitos en el país, daños en bien ajeno, incendios, lesiones personales, etc, y se han llevado ante los jueces a 197 personas, miembros de las denominadas líneas, varios de ellos del Valle, por delitos como secuestro, terrorismo.



"Usted tiene que continuar con esa labor de llevar a los delincuentes que causaron los bloqueos, de los cuales tenemos 198 procesos estructurales para que no descansemos los policías de Colombia, de llevarlos ante la justicia, coronel", reiteró.



El alto oficial hizo hincapié que el bloqueo es un delito y se llama obstrucción de vías y los responsables deben responder por ello.



Aseguró que hay que generar una nueva normalidad porque no se podrá regresar a antes del mes de marzo del año pasado cuando arrancó la pandemia.



Como Policía, dijo, va a haber un nuevo escenario, con nuevas formas de crimen, con nuevas rentas criminales



"Como lo he hablado con el alcalde Ospina, producto de los bloqueos en Cali hubo en reacomodamiento del delito, también lo he hablado con el doctor Camilo, donde estructuras de algunos sectores de la ciudad se enfrentaron con otras por las rentas criminales y elevaron el número de muertos, de violencias, sucedidos en Cali", sostuvo.



Sin embargo, aclaró que igual situación se registró en Medellín, Barranquilla, Buenaventura, Bogotá, en Armenia, Pereira y Popayán.



"Tenemos un nuevo escenario de reacomodación del crimen post pandemia y post 28 de abril y hablo del delito sucedido ese día, no de la manifestación pública y pacífica y usted, coronel, lo debe tener claro para afrontar esas nuevas realidades, en el ánimo de las intervenciones que tenemos que hacer", subrayó Vargas.



No obstante, sostuvo que, producto de la pandemia, las relaciones entre las personas se enfriaron y los frentes de seguridad dejaron de funcionar porque no se podían ver los líderes comunitarios. Por lo tanto, hay que reactivar y retomar ese acercamiento para que nuevamente entren a operar todos esos frentes de seguridad en todas las ciudades.



En ese sentido, afirmó que a nivel mundial hay una reconfiguración del crimen y hay unas nuevas formas de rentas criminales entre el ciberdelito y la presencia de los delincuentes en los territorios y la desesperanza de las comunidades, producto del aislamiento.



"Hay un rebrote universal, de la riña, de la violencia, que los policías, desde nuestro Observatorio, lo estamos viendo. Aumentó el crimen violento, el hurto violento que iba a la baja en el 2021 presentó un rebrote con armas de fuego y armas cortopunzantes; aumentaron las lesiones personales producto de las riñas y, por ende, los decesos de las personas por falta de atención hospitalaria porque las UCI están en medio del covid", añadió.



Pero también aumentaron las estructuras delincuenciales que estaban orientadas al tráfico local de estupefacientes y hoy, en medio de la reactivación, tienen como foco el hurto violento.



Una de las cosas que más le preocupa a la Policía Nacional son los homicidios y lesiones personales los fines de semana, que siguen siendo los picos de violencia más altos en el país.



Por eso, hizo un llamado a todas las autoridades para que entre todos trabajen de la mano de la comunidad, empresarios y líderes de barrios, porque, enfatizó Vargas, no puede ser que en un país católico, donde los domingos la gente va a la iglesia o ve la misa por televisión, entre las 2:30 y 3:30 de la tarde, se presente el pico más alto de violencia y ocurra la mayor cantidad de homicidios.



"El domingo en la noche y el lunes en la madrugada, hay un rebrote de exceso, de mala utilización del alcohol que produce muchas muertes en el país. Por eso, se debe trabajar con los alcaldes, Asobares, empresarios, para ayudar a orientar una forma de prevención y no se dé esa violencia", insistió Vargas.



El reto de la Policía de Colombia hoy, afirmó, es cómo va a ser la seguridad en la nueva normalidad, con muchísima reactivación para que haya más empleo, para garantizar la inversión, la seguridad y el progreso de las comunidades.