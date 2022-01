Capturada joven extranjera por utilizar a una menor de dos años para pedir dinero

En medio de un operativo entre la Policía de Infancia y Adolescencia y Migración Colombia, fue sorprendida una mujer que utilizaba una niña menor de dos años para ejercer la mendicidad, en el centro de Bucaramanga.



La mujer, de 22 años, no presentó los documentos de la menor. Además, se pudo establecer que ella no era la mamá de la niña.



La Policía Metropolitana de Bucaramanga aseguró que, “los uniformados tras abordarla y luego de exigir la documentación de la niña, lograron establecer que ella no era la progenitora y que al parecer la habría sacado de la casa sin permiso de los padres”.

Al momento del registro de la mujer, la Policía halló dinero en efectivo en su poder que habría sido producto de la mendicidad.



La joven extranjera fue capturada y la menor fue trasladada al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.



Cabe resaltar que en lo que va del 2022, las autoridades han dejado a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a seis menores, por presunta mendicidad de acuerdo con la Secretaría de Interior de Bucaramanga.

