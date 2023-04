Atacaron a un joven en Cali por negarse a pertenecer a una banda criminal

Un joven de 23 años del barrio Popular, norte de Cali, asegura ser víctima de un grupo delincuencial que opera en esta zona de la ciudad y que, ante la negativa de pertenecer a sus filas, habría iniciado acciones violentas en contra de su integridad.



Kevin Johan Grueso es oriundo de Buenaventura y dice que desde el 25 de enero “no tiene vida”, debido al ataque de esta estructura que lo llevó a refugiarse en una casa fuera de la ciudad.



En su declaración ante la Fiscalía, el joven afirmó que el 25 de enero él y sus abuelos regresaban del centro de la ciudad y llegaron a su casa hacia las 2:30 de la tarde. En ese momento se encontraron con un vecino y mientras charlaban con él, los abordaron dos sujetos que, sin mediar palabra, los atacaron con arma de fuego.



En medio del ataque, su abuelo, de 61 años, resultó herido por una bala y fue remitido a un centro asistencial donde se recuperó.



“Corrí hacia un callejón ya que me di cuenta que los disparos iban dirigidos a mí. Luego, entro a la casa de mi tío Clemente Ángulo, de 100 años, y los sujetos dispararon e hirieron a mi tío en una de sus piernas”, contó el joven.



Don Clemente Ángulo falleció debido a la gravedad de las heridas el pasado domingo 9 de abril.



La víctima afirmó que las personas que lo atacaron viven en este sector del norte de Cali y que las agresiones son la forma como estos sujetos amedrentan a los jóvenes que se niegan a pertenecer a su estructura criminal.



En el relato del joven ante el ente investigador, manifestó que no es la primera vez que debe huir para salvaguardar su vida, ya que, según él, es desplazado de su natal Buenaventura debido a una estructura criminal que opera en esa ciudad.



“Allá los criminales nos declararon la guerra y desde allí salí con mi mamá con destino a Cali. No nos resulta extraño que estas organizaciones estén relacionadas”, dijo.



Los familiares de Kevin Johan, por condiciones de seguridad, lo obligaron a salir de la ciudad y afirmaron que el único delito del joven fue no unirse a una banda criminal. Se espera que las autoridades avancen con la investigación rápidamente