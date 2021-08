Homicidios, hurtos callejeros, atracos a mano armada a locales de comercio y a personas para despojarlos de sus celulares, además de robos a viviendas por bandas de apartamenteros y el microtráfico de estupefacientes no dan tregua. Son los delitos más comunes que impactan hoy la vida de los caleños en el propio entorno de sus 250 barrios y 22 comunas, y que por temor e indiferencia no se atreven a denunciar.



De allí que debido a los niveles de inseguridad, cada vez es usual que ciudadanos instalen cámaras y alarmas para vigilar sus casas y negocios, visibilizar a los maleantes (con un video) y facilitar su posible captura.



Otros, por su parte, crearon grupos de vecinos para comunicarse a través de aplicaciones como WhatsApp y reaccionar frente a eventuales hechos delictivos en los alrededores de sus unidades o conjuntos residenciales.



Todo porque el sistema de cuadrantes de la Policía que se creó en 2010 como una alternativa para reforzar la seguridad en las zonas urbanas más vulnerables, se ha venido desdibujando por su rigidez y lentitud operativa en los territorios. E igualmente por su poca cercanía con las comunidades.



Por ello, el entonces ministro de la Defensa, Carlos Holmes Trujillo, alcanzó a proponer en 2020 una reforma al sistema de cuadrantes debido al creciente inconformismo ciudadano.



“Uno llama al 123, o a cualquiera de los cuadrantes y se demoran una eternidad en llegar. Cuando lo hacen, los delincuentes ya han hecho de las suyas”, se queja un líder comunitario del sur de Cali, quien pidió reservar su identidad. Como él, son muchas las personas que opinan igual al sentirse desprotegidas en sus barrios.

Entre el 1 de enero y el 29 de junio de este año se presentaron en Cali 637 homicidios, mientras el año pasado, en el mismo lapso, los casos fueron 472. El 75 % de los ciudadanos se han declarado inseguros.

Para superar de alguna manera estas falencias, la institución puso en marcha el modelo ‘Policía en su Vecindario’ en Cali con 282 uniformados, entre hombres y mujeres, que tendrán a su cargo 84 cuadrantes. El grupo lo conforman igualmente auxiliares femeninas para trabajar en la prevención del delito y en tareas dirigidas a promover acciones de proximidad social y mejorar la confianza de las comunidades.



Por ahora, el programa está operando en diez ciudades. Además de Cali, los municipios de Yumbo, Jamundí, Candelaria, Vijes y La Cumbre también contarán con cuadrantes asignados bajo este nuevo modelo.



El mayor Óscar Andrés Bernal Rojas, jefe del Área de Prevención y Educación Ciudadana de la Policía Metropolitana de Cali, y quien tiene bajo su mando esta estrategia, explica que el servicio se realizará a pie y en bicicleta para facilitar precisamente la cercanía entre la Policía y los ciudadanos.



“Se llaman cuadrantes dinámicos de vecindario porque pueden rotar en el territorio. Es una labor puerta a puerta, reuniendo a la comunidad y a sus líderes para desarrollar planes de trabajo de forma articulada con las entidades públicas presentes en el sector —como la Secretaría de Seguridad con su Plan Barrio Seguro—, y otras, que serán incorporadas en esta estrategia”, dice.



El modelo busca, ante todo, la prevención del delito en zonas donde no existe un empoderamiento de la comunidad y de la información frente a hurtos, atracos y otros. “La indiferencia es una de las causas que favorecen el delito, pues muchos prefieren grabar un video que ayudar”, sostiene el oficial.

Por más zonas seguras



El mayor Bernal afirma que también se pretende cambiar la mentalidad de que “en todas partes roban cuando la idea es crear zonas más seguras con el apoyo ciudadano”.



El cuadrante de vecindario permanece en el sector por un tiempo determinado luego de fijar unas tareas que la comunidad deberá evaluar (no sobre la Policía) para un cambio y transformación de puntos afectados por la presencia delincuencial.



¿Por qué Policías en bicicleta, o a pie? El oficial resalta que es una forma de identificar de primera mano aquellos sitios donde suelen ocurrir delitos con base en la información entregada al cuadrante de vecindario. Eso incluye el estudio de factores de riesgo como la falta de iluminación, mal uso del espacio público y el consumo de drogas psicoactivas. “Queremos ir hasta la raíz del delito”, recalca Bernal.

En caso de presentarse un delito en flagrancia, el oficial señala que el cuadrante de vecindario debe atenderlo y realizar el procedimiento normal “porque todos somos policías”.



Cabe aclarar que este tipo de cuadrante no cuenta con líneas telefónicas exclusivas. Su apoyo son las líneas de emergencia 123 o 156 de la red de cooperantes y el celular 3116253670 de la Policía Metropolitana de Cali.



Este plan piloto va a dirigido también a la protección de los Derechos Humanos, la mediación policial y la caracterización social para abordar sin inconvenientes los procedimientos en la calle en temas de prevención.

En Cali hay 186 pandillas, las cuales han aumentado desde junio del año pasado, así como los homicidios y hurtos, sostiene la concejala Tania Fernández.

Refuerzo y confianza



El exdirector del Observatorio de Seguridad de Cali, Álvaro Pretel, considera que la Policía de Vecindario es un refuerzo a la Policía Comunitaria que desempeña también un papel de cercanía con las personas.



“Este nuevo modelo está más pensado en reforzar precisamente ese relacionamiento en reuniones más periódicas con los frentes de seguridad (de los barrios) para que el Policía sea más amigo de la gente en caso de una emergencia u otras eventualidades. No hay otra forma de saber lo que pasa en las calles que con la propia comunidad”, subraya el experto.



Destaca, sin embargo, que ello implica una mayor capacitación policial “porque no es fácil el acercamiento con las comunidades. Construir esa confianza no es sencillo, luego de lo que pasó durante el paro nacional y las protestas de hace algunos meses”. Tanto, subraya, que “en algunos sitios es mejor recibido el Ejército Nacional que la propia Policía la cual genera cierto rechazo entre las personas”.

En eso coincide el concejal Fernando Tamayo, quien señala que “ningún proceso contra el delito funciona sino se vincula a la comunidad, y allí es clave que se supere la desconfianza en la imagen de la Policía”.



Con el Policía de Vecindario es “retomar un poco lo que hizo la Policía Comunitaria en su momento con el policía que se insertaba entre la gente de manera amable para realizar un trabajo preventivo más que represivo”.



Recuerda que en el Distrito de Aguablanca está el ejemplo de reconocidos uniformados que trabajan en los barrios, en tareas con jóvenes vulnerables y el rescate de territorios.



Una tarea nada fácil. Y más ahora, cuando hay un estallido social, el avance del covid-19 y la inseguridad.

El trabajo policial y el mayor acercamiento con las comunidades es considerado clave en este nuevo modelo de cuadrantes. La tarea ya está en marcha. Especial para El País

Más pie de fuerza



Para la concejala Alexandra Hernández, desde el punto de vista preventivo, la Policía de Vecindario puede ser una opción para frenar los delitos en la ciudad.



Sin embargo, “sigo pensando que Cali necesita más pie de fuerza y que se activen las denuncias ciudadanas, en especial frente al hurto de celulares. “La gente no lo hace ante la percepción de que no hay verdadera justicia para castigar a los delincuentes”.



Cali cuenta con 5000 policías y unos 250 cuadrantes. “Necesitamos al menos 10.000 policías”, apunta la concejala.