Aplazan nuevamente audiencia contra Yhonier Leal para el próximo 28 de octubre

Vuelve y juega. Por tercera vez, y por solicitud de la abogada Ana Julieth Velásquez, la Juez 55 de conocimiento de Bogotá aplazó la audiencia preparatoria en contra de Yhonier Leal, acusado por el asesinato de su madre Marleny Hernández y su hermano, el estilista Mauricio Leal.



En esta ocasión, la abogada solicitó el aplazamiento argumentado que estaban pendientes una audiencia de búsqueda selectiva de datos y recolección de muestras. Además, señaló que de realizarse la diligencia se estaría promoviendo una nulidad, porque se le estarían vulnerando los derechos al debido proceso y la legítima defensa.



Tras consultar con las partes intervinientes en el proceso, la Juez acogió la solicitud de aplazamiento para el próximo 28 de octubre.

Libertad

En este caso, el próximo 30 de agosto la juez 34 Penal de Control de Garantías de Bogotá decidirá si concede o no la libertad a Yhonier Leal, la cual fue solicitada por su abogada defensora, aduciendo irregularidades en la imputación de cargos. “Es posible que la Fiscalía haya señalado hechos abstractos, indicadores y medios de pruebas calificándolos como hechos jurídicamente relevantes”.



De acuerdo con la abogada, y con base en un informe realizado de un perito forense, encontró, por ejemplo, un perfil genético desconocido, que no coincidiría con el de ninguno de los hermanos Leal ni de la madre de ambos, lo que abre la puerta a la presencia de una tercera persona.



La abogada también argumentó que no se evaluó la posibilidad de que la seguridad del condominio fallara o que una persona que viviera allí pudiera ingresar y cometer el crimen.

A esta solicitud se opusieron tanto la Fiscalía como las víctimas, argu