Alias 'El Paisa', comandante de las disidencias de las Farc, habría muerto en Venezuela

Alias El Paisa, comandante de las disidencias de las Farc, habría muerto en las últimas horas en Venezuela, indican versiones extraoficiales este domingo.



De acuerdo con la información preliminar, Hernán Darío Velásquez Saldarriaga habría perdido la vida en medio de una emboscada que, al parecer, tuvo lugar en el estado Apure, Venezuela, cerca a la frontera con Colombia.



'El Paisa', quien habría sido atacado en medio de enfrentamientos por el control de actividades relacionadas con el narcotráfico, fue excomandante de la estructura 'Teófilo Forero' de las Farc y era señalado como uno de los líderes de la 'Segunda Marquetalia'.



Lea además: Asesinan a exalcalde de Alcalá, Óscar Londoño, en la vía que une a Pereira con el Valle



Hasta ahora las autoridades venezolanas no han confirmado el suceso, ni ha habido pronunciamiento oficial del gobierno de Colombia. Debido a que los dos países no tienen relaciones diplomáticas hace algunos años, ambos gobiernos no se cruzan información.



Cabe recordar que desde 2018, cuando se alejó del Proceso de Paz, se desconocía el paradero de Velásquez Saldarriaga quien, entre otras cosas, tenía varias circulares de la Interpol en su contra por delitos relacionados con homicidios, desplazamientos forzados, atentados, entre otros.

Noticia en desarrollo...