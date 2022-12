¿Alias 19 también será un gestor de paz? Lo que dijo el respecto el minJusticia, Néstor Osuna 

El ministro de Justicia, Néstor Osuna, aseguró que el gobierno evaluará si en el decreto que nombre como gestores de paz a personas que fueron detenidas durante las protestas, pueden estar incluidas las que están condenadas.

Aunque Osuna no se refirió en concreto, entre los condenados a los que el presidente Gustavo Petro estaría pensando en dejar libre para ser gestor de paz está Sergio Andrés Pastor, conocido como Alias 19, y quien fue recientemente condenado a casi 15 años de presión por delitos cometidos durante las protestas.



“Debemos evaluar en el decreto si alcanza a personas ya condenadas, asunto que la ley no excluye de modo explícito, pero tenemos que revisar su espíritu para ver si ello corresponde o no”, precisó el jefe de la cartera de la Justicia.



Indicó además que “el presidente Petro anunció que hará uso de una atribución legal que le confiere la ley 2272 de paz total o de orden público para designar gestores o voceros de paz a jóvenes o personas que están privados de la libertad con ocasión de hechos en protestas sociales. Mencionó el presidente que la protesta es un derecho fundamental y que el todo el gobierno está comprometido con su protección



a estas personas se les impondrán algunos compromisos de facilitar la convivencia, facilitar acuerdos humanitarios, reconciliación entre colombianos”.



Precisó que esta misma semana será reglamentada la medida anunciada por el mandatario nacional, “para determinar con carácter general el modo como aplicará, la selección de estas personas, luego de esto el presidente valorará a cuáles de las personas que están privadas de la libertad se les nombrará como gestores de paz, los compromisos y la forma como se vigilará esos compromisos. Esta medida tiene como consecuencia que esas personas saldrán de la cárcel pero seguirán vinculados a los procesos penales, no es un indulto, no es una amnistía, irán respondiendo y atenderán esos procesos en libertad”.



Por último sostuvo Osuna que “en cualquier caso las resoluciones que imparta el presidente nombrando gestores de paz se remitirán al poder judicial y será el mismo el que conceda la excarcelación y la forma en que se atenderá el proceso respectivo”.