Petro y el fiscal Barbosa discutirán este lunes la liberación de jóvenes de la primera línea 

El ministro del Interior, Alfonso Prada, dio este domingo más detalles sobre el proceso de liberación de jóvenes que hayan participado en protestas en los últimos años, anunciado por el presidente de la República, Gustavo Petro.

Prada explicó que no habrá ninguna amnistía o indulto para estos jóvenes, sino que se utilizará una figura transitoria, con base en una potestad que da la Ley 418 de 1997, para su liberación.



Señaló que se va a revisar caso por caso para establecer cuáles de los jóvenes que se encuentran presos son líderes juveniles que puedan contribuir a la construcción de paz en sus comunidades y a ellos se les nombrará gestores de paz, con base en un decreto reglamentario que deberá ser expedido en los próximos días.



Dijo que en todo caso, esta liberación no se hará sin contar con los jueces y con la Fiscalía y anunció que este lunes habrá una reunión entre el presidente Petro y el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, para revisar el tema.



“Esto no es amnistía ni indulto. Todos los procesos penales continuarán bajo su curso. Lo que se utilizará es una figura transitoria”, señaló Prada.



El anuncio hecho este sábado por el presidente Petro ha generado un enorme revuelo.



Petro aseguró que los jóvenes serán liberados antes de Navidad porque su gobierno no va a respaldar que se le impida a los jóvenes protestar.



“Centenares de jóvenes detenidos por participar en protestas serán declarados gestores de paz antes de nochebuena en Colombia. Este gobierno no colinda con líderes juveniles, sociales y activistas que simplemente se expresaban, manteniéndolos presos en las cárceles de Colombia cuando tienen el derecho de pasar Navidad con sus familias”, afirmó.



La decisión ha recibido fuertes críticas de la oposición.



"Queda claro que este gobierno está del lado de quienes delinquen y no de los ciudadanos que cumplen la ley. Presidente Petro nombrará como 'gestores de paz' a miembros de Primera Línea que hoy están en la cárcel (no por protestar, sino por generar terror). Les dará libertad", aseguró el excandidato presidencial Federico Gutiérrez.



Y el senador Miguel Uribe Turbay manifestó: "Integrantes de la “primera línea” están detenidos por terrorismo, homicidio y tortura. No por protestar. Petro no puede violar la ley ni la independencia de poderes. Es presidente, no dictador".