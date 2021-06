Alcaldía pide extinción de dominio a volquetas que arrojaron arena y escombros en Meléndez

Álvaro José Carvajal Vidarte

La Alcaldía de Cali, a través de la secretaría de Seguridad, pedirá a la Fiscalía que inicie los procesos de extinción de dominio a las volquetas usadas el miércoles para arrojar arena y escombros sobre la Calle 5 con Carrera 94, sector de Meléndez, con el fin de bloquear la vía.



Así lo dio a conocer este jueves el titular de la cartera de Seguridad, Carlos Javier Soler Parra, en rueda de prensa y tras el análisis realizado por las autoridades a cámaras y material probatorio recolectado en el sitio



"Verificando y analizando toda la información se pudo entender que esas volquetas no fueron ni gestionadas, ni alquiladas, ni hurtadas, ni coaccionada la voluntad de quienes iban en ellas para llevar este material hasta este lugar, por lo que podemos presumir que las volquetas lo hicieron de manera voluntaria y llevaron esto con el objetivo de crispar los ánimos y generar tensiones entre manifestantes y la fuerza pública", informó Soler Parra.



El funcionario aseguró que ya se procedió a la identificación plena de los vehículos usados, gracias a la información recolectada en las imágenes analizadas.



"Por lo tanto, estamos solicitando al señor fiscal General de la Nación que, basado en los documentos y las filmaciones, se inicien los procesos de extinción de dominio contra estos vehículos", aseguró el secretario.



Soler Parra también advirtió que se pedirá la misma medida para los automotores que sean usados para contribuir en los bloqueos y generar roces en las vías de la ciudad.

"Se está trabajando en desbloqueo"

A propósito de los bloqueos que aún persisten en varias zonas de la ciudad, principalmente del oriente y norte de la capital del Valle, el secretario aseguró que se sigue trabajando para volver a habilitar el paso.



"Los temas de desbloqueo en la ciudad están trabajándose y se están llevando a cabo. En la mañana de este jueves se desbloqueó una parte de Sameco, hay unos trabajos que se están realizando de manera gradual, se están retirando escombros en algunos sectores", dijo Soler Parra.



Aseguró que las autoridades están trabajando para no permitir obstrucciones en lugares en los que se están realizando bloqueos intermitentes y aseguró que se han identificado lugares "donde se están presentando bloqueos de manera sistemática a partir de las 3:00 p.m. con pequeños grupos", los cuales han sido intervenidos por la Policía.



Sobre las detenciones de personas que están cobrando extorsiones en los puntos de bloqueo, aseguró que se seguirán adelantando estos operativos.



"Estas detenciones tienen, por lo complicado del tema, una reserva legal frente a la cual no queremos referirnos. Esperamos que lo haga la Fiscalía General de la Nación para no romper cadena de custodia ni romper tampoco el debido proceso", apuntó.

Finalmente, sobre la preocupación de la ciudadanía por los bloqueos existentes o por la obstrucción nuevamente de lugares que ya han sido habilitados, admitió que ha habido un tema de desgaste de la fuerza pública y su imagen por los enfrentamientos que se han registrado.



"La invitación es a mantener desbloqueados los sectores que se han logrado habilitar, porque esto se logró a través de unas gestiones que se hicieron a través de otras secretarías, como Paz, Cultura y Bienestar, con la iglesia y un tema de mediadores", aseveró.



Finalmente, invitó "a aplaudir el trabajo de nuestra Policía, a desescalar los ánimos y a recordar en todo momento que detrás del uniforme siempre hay un ser humano".