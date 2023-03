"Abusó de su poder y me agredió físicamente": Johan Ballén sobre Ramiro Varela, director del Campeonato Mundial de Atletismo

Al novelón de polémicas, escándalos y señalamientos que coleccionó Ramiro Varela Marmolejo durante el tiempo que se desempeñó como Presidente de la Federación Colombiana de Atletismo le siguen apareciendo más denuncias adicionales a las relatadas por la periodista periodista deportiva Conny Mora.



En las oficinas que sirvieron de sede a las directivas del Mundial de Atletismo de 2022 en Cali mucho se habló sobre la agresión al joven Johan Ballén.



“El señor Ramiro Varela Marmolejo, director del Campeonato Mundial de Atletismo abusó de su poder y me agredió a mí físicamente, el día 4 de agosto durante la jornada de la mañana del Mundial de Atletismo”, relató el mismo afectado.



Explica que Varela se encontraba hablando con una mujer y él, en su rol de voluntario, se acercó y tras pedirle disculpas le preguntó el paradero de la doctora Ivanna (Velilla, directora ejecutiva del Mundial de Atletismo) porque la estaban buscando para entregarle algo, y el señor se volteó muy enojado y lo insultó frente todas las personas que estaban en el lugar.



Lea el informe completo: Exclusivo: las fuertes denuncias por acoso laboral y maltrato psicológico que enredan al dirigente deportivo Ramiro Varela



“Me empezó a regañar y a decir que era un grosero y le di la espalda y seguí caminando porque no me iba a poner a pelear; de repente me lanzó la mano a la espalda y me jalo la escarapela haciendo que esto me lastimara mi cuello y provocando que me arrancara la escarapela. Me miró y se fue caminando hacia atrás gritándome ‘usted es un grosero, lo voy a suspender y no va a volver por acá a hacer nada’”, explicó Ballén a través de su cuenta en Twitter.



“Espero que el Comité Olímpico Colombiano tome cartas en el asunto y haga lo debido con esta situación; de no ser así, tendré que poner una demanda al señor y a la organización por este acto de intolerancia y de abuso de poder”, sentenció Ballén días después de lo sucedido en su cuenta.



Sobre este hecho puntual, le dijo Varela a El País a través de un mensaje de WhatsApp: "No sé quién es Johan Ballén. Gracias”.



Personas que han trabajado en Cali y Valle, y que conocen a Ramiro Varela Marmolejo aseguran que no les sorprenden las denuncias en su contra. Bajo reserva de identidad, un exfuncionario de la Alcaldía de Cali dijo que “es una persona compleja y difícil”.