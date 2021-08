A la cárcel implicado en la muerte del policía Humberto Sabogal en Bogotá

En la madrugada de este viernes, el Juez 43 Penal Municipal con Función de Garantías dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra Anderson de Jesús Romero, quien fuera capturado en flagrancia el pasado miércoles tras participar en el ataque con arma de fuego a dos policías y a un taxista en Bogotá, hechos en los que perdió la vida el patrullero Humberto Sabogal.



El implicado se declaró inocente de los delitos de homicidio, tentativa de homicidio, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y hurto calificado. Tras la decisión del juez, fue enviado a la cárcel La Modelo en la capital del país.

Los hechos en los que se vio involucrado este sujeto ocurrieron en la Calle 11 Sur con Avenida Caracas del barrio Ciudad Berna, en el sur de Bogotá. Los patrulleros Humberto Sabogal y Jesús Pineda llegaron al lugar de los hechos luego de atender un llamado por radio que alertaba la presencia de un vehículo sospechoso.



Sin embargo, al arribar al sitio no encontraron el vehículo, sino cuatro personas vestidas con ropa oscura, motivo por el cual procedieron a indagar quiénes eran, pero al llegar uno de ellos les dijo “entreguen sus armas, no se hagan matar, y de forma inmediata caen al piso”.



En ese momento, Sabogal se levanta y se acerca a dos de ellos, porque los otros habían emprendido la huida, y en ese momento y cuando Pineda recién se levantaba, Anderson de Jesús Romero Ugueto le disparó a Sabogal y luego a Pineda para emprender la huida.



En su huida, Anderson de Jesús Romero se encontró con Juan Sebastián González, quien se encontraba en su bicicleta, a quien lo atracó.



Pero, según relató la Fiscalía, Juan Sebastián González no se quedó quieto y corrió detrás de su asaltante, y en medio de esto recibió la ayuda de Diego Alejandro Arisa, un taxista que pasaba por la zona, para perseguirlo.



En medio de esta “se les pierde un momento de vista, pero en un momento lo ven que viene de frente por lo que lo cierran, haciéndolo caer. Se bajan, lo increpan y es en ese momento es cuando le dispara al taxista”.



El patrullero Sabogal, de 41 años oriundo de El Espinal, Tolima, falleció en un centro asistencial de Bogotá por el disparo recibido.