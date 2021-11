A la cárcel, hombre que confesó haber asesinado a su hijo de 1 año de edad

Un Juez de Cali envió a la cárcel a un hombre quien habría confesado el haber atentado contra la vida de Salvador Meza, un menor de un año y dos meses de edad, quien había sido reportado como desaparecido el pasado 23 de octubre.



De acuerdo con lo reportado por la Fiscalía General, luego de ser capturado por haber huido con el menor sin autorización, el hombre relató a las autoridades cómo le había quitado la vida a su hijo.



El pequeño fue encontrado sin vida, semienterrado y en estado de descomposición, en la mañana de este domingo en el puente El Comercio ubicado en el sector La Dolores, en la vía que de Cali conduce al municipio de Palmira.



El hallazgo del cuerpo fue posible gracias a la información que dio el mismo padre de la víctima, quien fue ubicado en el corregimiento de Llorente, zona rural de Tumaco, Nariño.

"En diligencia de interrogatorio, el procesado aceptó haber atentado contra la vida de su hijo e indicó dónde arrojó el cuerpo sin vida", indicó el ente acusador.



Agentes del CTI de la Fiscalía se dirigieron al lugar indicado por el progenitor del niño, ubicado en el sector de Caucaseco, en la recta Cali - Palmira, y allí encontraron el cadáver de un menor, el cual coincide con la información entregada por el hombre.



Esta persona deberá responder por los delitos de violencia intrafamiliar, homicidio agravado y desaparición forzada; cargas que esta persona aceptó.



De acuerdo con la detallado por la Fiscalía, el pasado 23 de octubre el hombre se llevó al pequeño hacia las 10:00 a.m. y no lo llevó de vuelta a su casa, a pesar de que se había cumplido el tiempo autorizado por una comisaría de familia.



Según relató la mamá del menor, aunque el pasado 1 de febrero de este 2021 había denunciado que al hombre porque se había llevado a Salvador a la fuerza, las autoridades no le habían retirado la autorización para seguir viéndolo.