300 menores aprehendidos por participar en delitos en lo que va del año en Cali

Erika Mantilla

En lo que va corrido del año, 300 adolescentes han sido aprehendidos en Cali por estar inmersos en la comisión de diferentes delitos.



De ese número, según la Policía Metropolitana, 30 menores están vinculados con homicidios. Solo el martes pasado, un menor fue aprehendido, presuntamente, por participar junto a un joven, en el asesinato de una persona en el barrio Santa Elena, suroriente de la capital del Valle.



De acuerdo con el informe policial, uno de los detenidos, un joven de 22 años y de nacionalidad extranjera, habría ingresado a un establecimiento de comidas de ese sector de la ciudad y sin mediar palabra le disparó, con un arma de fuego, a un hombre de 45 años.



Tras ejecutar el atentado sicarial, esta persona huyó en una motocicleta que, al parecer, era conducida por un adolescente de 16 años.



Unas calles más adelante, en la Calle 25 con Carrera 39, el presunto delincuente se bajó de la moto y entregó el arma al compañero para desplazarse por lugares diferentes, pero gracias a la reacción de la Policía se logró la detención de los dos y el decomiso de la motocicleta y el arma de fuego con la que se habría cometido el delito.



La víctima del ataque fue identificada como Edwin Perlaza, quien fue trasladado a la Clínica Amiga, pero falleció minutos después en urgencias por la gravedad de sus heridas.



Según el comandante de la Policía Metropolitana de Cali, general Manuel Vásquez, “resulta preocupante que en lo que va corrido del año 300 adolescentes han sido aprehendidos por diferentes delitos, como el homicidio”.



Vásquez insistió en que “hay que seguir trabajando desde la anticipación, desde una política seria, interviniendo de manera inmediata y salvar, por ejemplo, a los jóvenes que se puedan estar contaminando con la dinámica criminal de la ciudad”.



“Me preocupa mucho también ese segmento de la juventud que estamos perdiendo como consecuencia de la contaminación de las drogas. A los narcotraficantes y mafiosos no les importa acabar y atentar contra los jóvenes. Por eso hay que trabajar y apuntarle, reitero, a las alianzas entre Policía, gobiernos y las familias de toda esa generación”, acotó el General.



A su vez, Carlos Rojas, secretario de Seguridad de Cali, dijo que “estamos adelantando una estrategia que denominamos el ‘Proyecto Perla’, y está destinado a la prevención de la violencia contra y entre los jóvenes. Básicamente, es un plan que consiste en atacar el problema de raíz, al darle opciones de estudio y trabajo a los jóvenes que estén en condiciones de vulnerabilidad”.



Por su parte, el concejal Fernando Tamayo aseguró que “la vinculación de menores a actos delictivos no es de ahora, es de hace tiempo. Para las organizaciones delincuenciales, los muchachos son más arriesgados, les cobran menos y el hecho de ser menores hace que no sean enviados a la cárcel, sino a un centro de reclusión”.



“Por eso en sectores del oriente de Cali como Llano Verde y Potretro Grande se presentan casos de reclutamiento de menores por parte de organizaciones, que ven en ellos una carne de cañón útil para sus actividades ilícitas”, explicó el cabildante.



Al respecto, Alberto Sánchez, investigador en temas de seguridad ciudadana, afirmó que lo que se puede hacer son tres cosas puntuales: “Primero, mejorar la oferta que hay para los menores en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes porque en muchos casos no es clara; segundo, invertir recursos del orden local en iniciativas de prevención social de la violencia; y tercero, enfocarse en la prevención mucho más que en el control del delito, como un mecanismo o una herramienta más clara y específica para la reducción y la estabilización de los problemas de orden urbano”.

Más sobre el tema

​

Alberto Sánchez, investigador en temas de seguridad ciudadana, dijo que el tema de los menores de edad en delitos es un problema estructural, no solo de Cali, sino a nivel nacional.



”Sin embargo, la Alcaldía de Cali anterior invirtió en programas como el Tratamiento Integral de Pandillas, entre otros, que pareciera no se estuviera implementando en esta Administración y ese tema debería de pensarse con un enfoque mucho más amplio”, expresó el investigador.