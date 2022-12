Con el propósito de ratificar el sentido popular de la Feria de Cali, el alcalde distrital, Jorge Iván Ospina, determinó habilitar el separador central de la Autopista Suroriental, entre la Cra 30 y la Calle 11 (o puente de la Luna), para garantizar el acceso de quienes quieran disfrutar del desfile del Salsodromo, en un espacio alternativo a las graderías y de manera gratuita.



"Es aprovechable para que el público venga a la primera parte del show del Salsodromo y pueda disfrutar de uno de los momentos más bellos de este desfile", subrayó el mandatario de los caleños.



No obstante, en este espacio se mantendrán algunos cerramientos, sobre todo en la zona destinada a la prensa y de transmisión y para aislar equipos de alto voltaje, así como también el perímetro del canal de aguas lluvias. Esto con el fin de poner en riegos la integridad de los asistentes.



Le puede interesar: ¡Hasta las 5:00 a.m.! Se extendió el horario de rumba durante la Feria de Cali 2022



"No podemos tener gente en la zona del canal, porque no queremos que nadie sufra riesgos, ni tampoco se puede realizar donde está la producción de telecomunicaciones y televisión", agregó Ospina.



Por otro lado, la Secretaría de Movilidad, señaló que horas previas a los desfiles, se realizarán importantes cierres viales.



"El cierra se mantendrá aproximadamente dos horas posteriores a la finalización de cada uno de los eventos, lo que significa que un tramo de la Autopista Suroriental, sentido sur-norte, no habría circulación desde las 2:00 p.m. hasta la 1: 00 a.m." aseguró William Vallejo, secretario de Movilidad Distrital.



Cabe recordar, que durante los 6 días de Feria, se mantendrá el cierre total del carril en el sentido norte-sur, entre la Calle 13 y Cra 39.