Gobierno ordenó la prohibición de actividades taurinas en el marco de la Feria de Cali 2022

El Gobierno Nacional ordenó este miércoles 28 de diciembre la prohibición inmediata de las actividades taurinas que se estaban realizando en el marco de la Feria de Cali 2022.



La decisión del Gobierno se conoce luego de que el Ministerio de Trabajo ya había anunciado que investigarían la participación de menores de edad en el festival taurino que se ha estado realizando en la ciudad, esto porque en una de las mencionadas actividades dos menores de 15 años eran unos de los toreros que participarían en el evento.



Se trata de Marco Pérez, niño que es conocido como el 'joven prodigio de la tauromaquia'. Nacido en Salamanca, el español comenzó a torear desde los siete años, causando furor con sus actuaciones en su país, tanto sí que la mayoría de sus videos son virales.



La otra menor de edad es Mariana Mantilla Lemus, quien iba a participar de la actividad denominada "Amazonas para la Feria de Cali 2022".



De acuerdo con una resolución emitida por el Ministerio de Trabajo, las actividades del festival taurino que se iban a realizar en los días restantes de Feria quedarían prohibidas. Además, se deberá imponer los sellos correspondientes a la Plaza de Toros de la ciudad por encontrarse en "inminente riesgo la vida y la salud de los menores de edad".



Al respecto, el alcalde Jorge Iván Ospina anunció que la Secretaría de Seguridad, encabezada por el secretario Jimmy Dranguet, se encargará de realizar el cierre ordenado de la Plaza de Toros Cañaveralejo por la inclusión de un menor de edad en el cartel de toreros.



"Las corridas deplorables pero nada más aberrante que poner a niños a torear, nuestra Secretaría de @SeguridadCali se desplaza a la Plaza de Toros, el cierre es inminente. Respetar derechos es fundamental, hace presencia con Ministerio del Trabajo", escribió Ospina en Twitter.



​En la ciudad el hecho de que los menores de edad estuvieran involucrados en las actividades ya había causado malestar, tanto así que se habían presentado quejas y tutelas por parte de animalistas, entre ellos el concejal Terry Hurtado quien había solicitado al Gobierno Nacional intervenir.



"El Código de Infancia y Adolescencia prohíbe de manera clara que no deben desarrollarse actividades peligrosas que pongan en riesgo la salud física o psicológica de un menor de edad", había indicado Hurtado cuando pidió a las autoridades actuar para impedir la presencia de niños en el ruedo de Cañaveralejo.



De hecho, el cabildante Hurtado fue quien compartió este miércoles la decisión del Gobierno Nacional de suspender la temporada taurina en la capital del Valle.

Organizador de festival taurino responde

Luego de conocerse la decisión del Gobierno Nacional, Alberto García, director de Tauroemoción, la empresa organizadora de los eventos taurinos, aseguró que las actividades de toros programadas para los días restantes de Feria no se cancelarían.



Según manifestó García a El País, la orden del Ministerio de Trabajo solo afectaría la actividad taurina programada para este jueves 29 de diciembre cuando se realizaría el 'Festival Taurino' en el que Marco Pérez, de 15 años y conocido como el 'joven prodigio de la tauromaquia', sería uno de los participantes del evento.



"En el peor de los casos Marco Pérez no torearía este 29 de diciembre, pero estamos buscando la manera de que sí lo haga. No es cierto que se cancelar las corridas o se vaya a cerrar la Plaza. Va a haber corridas como está planeado para los días restantes", manifestó García a El País.

Lo que dice Petro

Por otro lado, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ordenó suspender cualquier tipo de actividad que involucre el maltrato animal.



"Les pido a los Alcaldes de Colombia suspender actos donde exista el maltrato animal", afirmó el Presidente en su cuenta de Twitter.



La declaración de Petro surgió por la decisión del Gobierno Nacional de ordenar la suspensión de la Feria Taurina en Cali debido a la participación de jóvenes toreros menores de edad en la tradicional actividad.