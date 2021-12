Las canciones, jingles y villancicos que no pueden faltar en cada Navidad y fin de año

La nostalgia es la añoranza triste por la felicidad que ya se fue. Y colombiano que se respete sabe que el 15 de noviembre comienza la cuenta regresiva para nostalgia de las fiestas de fin de año, en forma de lista de reproducción.



El día en que suena por primera vez el tradicional comercial navideño de Café Águila Roja, marca un momento clave. Ese mismo día empieza el desfile de villancicos y los programas de música popular. Es entonces cuando toma curso la maratón de éxitos navideños de antaño. A mi juicio es lamentable que no haya mucha música nueva digna de ser incluida en ese listado de clásicos que, aunque usted haya escuchado, es probable que no sepa cómo se llaman y quizás en este escrito descubra su nombre.



Temas como ‘El hijo ausente’ en la voz de Pastor López pueden hacerle agridulce la fiesta a más de uno en este año que ha sido tan pesado y lleno de tantas despedidas. También a los que no han podido viajar a ver a sus familias por culpa de las fronteras cerradas y otras situaciones que lo impiden.

‘Mamá, dónde están los juguetes’, es quizás el tema navideño más deprimente que existe, pero no faltan las emisoras radiales que lo transmiten, aunque muchos niños que no pueden superar la voz de Raquel Castaños que canta: “Mamá, dónde están los juguetes, mamá, el Niño no los trajo”, y su mamá le responde: “Será, que tu hiciste algo malo, el niñito lo supo, por eso no los trajo”. Esa voz acusadora nada más es suficiente para traumatizar a cualquier post millenial.



En cambio, ‘El burrito sabanero’ es para mí uno de los villancicos más animados y parece que estuviera invitando: ¡Si me ven, síganme que voy derecho para donde está la fiesta!



‘Cinco pa’ las Doce’ en la voz del venezolano Néstor Zavarce, es una de las clásicas para el último día del año. Es una de esas que se cantan a gritos y provocan lágrimas cuando esa viejecita que se menciona en la canción ya no está esperando para dar ese abrazo. Quienes tenemos la dicha de tener con nosotros a la mamá, podemos considerarnos supremamente afortunados y aprovecharla. Y después de esa canción, viene ‘Yo no olvido el año viejo’ de Tony Camargo. Un inventario de las cosas que el año que termina trajo; y se quedan en el recuerdo. Aunque para él en su momento fueron muy gratas una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra, en los años 2020 y 21, con la llegada de la pandemia, bastantes de esas cosas buenas que la vida nos ha dejado son difíciles de ubicar y manejar en medio de tanto caos. Es como si estuviéramos congelados en el tiempo.



Otra canción inolvidable para estas fiestas es ‘Año nuevo vida nueva’, un corrido grabado por los mexicanos Pepe y Chavela, que es una especie de oráculo que ya miró al futuro y se dio cuenta de que todo va a mejorar. Esa es una de nuestras mejores costumbres: el ser optimistas. Pensar que los días van a ser más alegres, saludables y prósperos.



Por lo tanto, también tenemos canciones más alegres de fin de año. El rey es indiscutiblemente Lisandro Meza. Sus canciones ‘Las tapas’, ‘Tas pillao’, ‘Baracunátana’, ‘La Matica’, ‘El hijo e Tuta’ y ‘Bendito diciembre’, entre decenas, se han quedado en el cancionero nacional de las festividades. También ‘Arbolito de Navidad’, de José Barros, compuesta en una tusa porque la mujer amada se negó a casarse con él, y entonces le pide al arbolito que no le traiga regalos a su “cariñito que es muy ingrato”.



El eterno clamor del enamorado de Adonay que insiste en preguntarle por qué se casó y nos deja sin una respuesta. ‘El pájaro amarillo’, ‘Grito vagabundo’, ‘Ron de vinola’ y ‘Dame tu mujer José’, revividas de antaño por el grupo Los 50 de Joselito, alegres y juguetonas en cada nota. ‘Parranda de Navidad’ de Tania, grabada en 1975 por un azar del destino, se convirtió en un himno latinoamericano. ‘La víspera de año nuevo’ que es una historia de amor prohibido interpretada por Guillermo Buitrago.



‘Los sabanales’ de Los Corraleros del Majagual es otra de esas canciones infaltables en una lista de reproducción nostálgica que se respete, así como los ‘Cantares de Navidad’ de la Billo’s Caracas Boys. Imposible hacer una lista de nostalgia que no incluya ‘Aquellos diciembres’ de Los Falcons, que resume exactamente aquello que es la esencia de la misma: “Aquellos diciembres que nunca volverán”.



Y específicamente para Cali, las canciones de salsa. Héctor Lavoe grabó sus ‘Aires de Navidad’ con Willie Colón. Richie Ray y Bobby Cruz nos dejaron ‘Bomba en Navidad’, ‘Seis chorreao’, ‘Aguinaldo navideño’ y ‘Bella es la Navidad’. Y dos que no pueden faltar definitivamente son ‘La fiesta de Pilito’ y No hay cama pa’ tanta gente del Gran Combo de Puerto Rico.



Son tantos los temas que nos vienen a la mente en las navidades y el año nuevo, que sería imposible condensarlos en un artículo. Así que por lo menos les dejo para su playlist algunas canciones inolvidables que han sido disco o éxito de la Feria de Cali: ‘La pollera colorá’ en 1961. ‘La negra Celina’ en 1962. ‘Festival en Guararé’ en 1963. ‘Los sabanales’ en 1965. ‘La banda borracha’ en 1966. ‘La burrita’ en 1967. ‘Mi Cali bella’ en 1971. ‘Las caleñas son como las flores’ en 1976. Amaneciendo en 1977. ‘Las tapas’ en 1980. A mover la colita en 1981. ‘Cali pachanguero’ en 1984. ‘Juanita aé’ en 1986. Lambada en 1989. ‘La bella bella’ en 1990. ‘Oiga mire vea’ en 1991. ‘La gota fría’ en 1993. ‘Farolito’ en 1995. ‘La canoa ranchá’ en 1996. ‘La vamo a tumbá’ en 2000. ‘Parranda en el cafetal’ en 2003. ‘Qué bonita es la vida’ en 2007. ‘Vos me debés’ en 2010. ‘De dos en dos’ en 2014.



Felices fiestas y un mejor año en el 2022

