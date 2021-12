El Gran Combo de Puerto Rico ha confirmado la cancelación de su presentación en la Feria de Cali, hecho que entristece a millones de salseros que anhelaban su visita.



En entrevista a Blu Radio, el maestro y fundador de la banda salsera, Rafael Ithier, comentó que "Nos hicimos una prueba para ir a Colombia y del grupo salieron siete positivos y no podemos viajar. Yo fui de los pocos que salió bien, pero el resto no puede ir y ahora estamos en cuarentena".



Los grandes éxitos como Ámame, Brujería, Mujer celosa', Ojos Chinos, Me liberé, Gotas de lluvia, Arroz con habichuela entre otros, no podrán ser escuchados este 27 de diciembre en el supermega concierto de la Feria de Cali.



De igual forma, el maestro Ithier afirmó que a perdido la cuenta de todas las versiones de la Feria de Cali en las que han participado, por lo que para él, su agrupación también es "El Gran Combo de Colombia".



"Somos El Gran Combo de Colombia porque hacemos parte de la feria, es rica y acá en Puerto Rico no existe una igual", comentó Ithier.

Cabe señalañar que el 29 de diciembre, la banda salsera también llevaría a cabo presentaciones en eventos privados, los cuales ahora serían canceladas a causa del contagio.