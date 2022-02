Yeferson Cossio habló del video íntimo que circula en redes junto a su exnovia

Luego de que el video íntimo de 'La Liendra' y 'Dani Duke' saliera a la luz pública, otros influencers han dado de qué hablar, pues con el mismo tipo de contenido se están volviendo virales.



Este es el caso del polémico músico y creador de contenido Yeferson Cossio, a quien le filtraron varias imágenes y videos junto a su ex novia Sarah Schmidt teniendo un momento de intimidad.



Tras el hecho, el modelo señaló que no quería darle importancia a algo que ocurrió cuatro años atrás, pero ha sido la insistencia de sus seguidores lo que lo ha obligado a hablar.



“Yo no quería darle relevancia al tema ni a una mujer que después de 4 años de relación terminada le dio por publicar un video de los dos, sino que me veo en la obligación porque todo el mundo está enviándoselo a Jennifer”, indicó el influencer en un video que subió a su cuenta de Instagram.



Así mismo, el paisa comentó que había visto el video varias semanas atrás pero no le prestó importancia, más los señalamientos de una posible infidelidad a su actual novia JenniferMuriel lo obligan a hablar.



“Lo único que digo es que no fue cacho, fue mi exnovia, fue hace cuatro años y ya“, enfatizó Cossio en el Video.



El influenciador aseguró además que lo que estaba realizando con Schmidt era algo normal y por el contrario, invitó a sus seguidores a ponerlo en práctica.



Finalmente, Cossio le solicitó a sus seguidores no etiquetarlo más en el video pues no le interesa formar controversia.