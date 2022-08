Video: ¿Una dedicatoria con sentimiento? James Rodríguez apareció cantando vallenato

James Rodríguez apareció nuevamente en redes sociales dando de qué hablar, y no precisamente por su futuro futbolístico, el cual es muy incierto aún, sino por un video donde aparece cantando vallenato a todo pulmón.



Y precisamente este video aparece tan solo horas después de que su expareja, Daniela Ospina, madre de su hija Salomé, se comprometiera con su actual pareja, el venezolano Gabriel Coronel, uno de los motivos por el cual creen que el video tiene nombre propio.



En este corto, el crack colombiano está interpretando 'Me dejó el avión' de Diomedes Díaz, junto a David Ospina, hermano de Daniela, Camilo Zúñiga y los cantantes que al parecer, hacían parte de un evento privado.

“Ay me importa un carajo que te hayas quedado con ese señor, yo sé que tú piensas que yo ando borracho y llorando por ti Me da mucha pena tener que decirte que no ha sido así”, se le ve cantar a James en el video.



Claramente este gesto hizo estallar las redes sociales y los comentarios respecto a su situación sentimental no se hicieron esperar. "Ay no si ellos se separaron hace mucho rato el ha tenido otras parejas lo mismo ella así que no creo solo que esta parrandeando y cantando solo eso"; "Ahora no pueden salir a tomar y cantar una canción porque ya es por la ex, si el era consciente hace rato que ella ya tenía alguien más"; "La gente si inventa"; "Obvio, ella tiene estabilidad el va de novia en novia", fueron algunas de las palabras de los internautas al conocer el video.



Mientras el agente de James Rodríguez, Jorge Mendes, sigue tratando de encontrarle un club en el viejo continente, este sigue dando de qué hablar en las redes sociales y siendo blanco de críticas.