¡Qué respuesta! Lo que le dijo Amparo Grisales a un hombre que la trató de "virgen" en Twitter

Amparo Grisales siempre da de qué hablar, bien sea por sus actuaciones en la televisión nacional o por las constantes burlas sobre su edad. Si embargo, esta vez la actriz no se quedó callada y respondió a un comentario que le hicieron en Twitter.



Un hombre en Twitter, que se identifica como Jorge Henao, criticó el informe final de la Comisión de la Verdad, haciendo una burla de Amparo Grisales.



"Al paso que vamos, la comisión de la verdad dirá que Amparo Grisales es virgen, Adriana Lucia si canta o que Gustavo Bolivar fue inducido a deber plata a sus proveedores", escribió el hombre en su cuenta de Twitter.

…..si sólo hubiesen tipos como ud. que la debe tener diminuta … o a lo mejor no tiene ….. cualquiera se queda virgen!

Ah noooo… y con esa cara !!

🙈 https://t.co/aFkg6JJmfW — Amparo Grisales (@Amparo_Grisales) August 28, 2022

Lea también: Los argumentos de la Corte para ratificar condena a médico de Jessica Cediel



"Si solo hubiesen tipos como usted, que la debe tener diminuta, o a lo mejor no tiene... cualquiera se queda virgen. Ah noooo… y con esa cara", fue la respuesta de Grisales al hombre, quien no volvió a pronunciarse al respecto.



De inmediato recibió mensajes de apoyo por parte de sus seguidores, quienes la felicitaron por no dejarse "irrespetar de cualquiera".



"Si hay una mujer berraca en Colombia preciosa, super actriz, diva, modelo, empresaria etc. Esa eres tú"; "La envidia no puede faltar , pero cayó muy bajo, y mas viniendo dizque de un hombre que pesar que falta de quererse así mismo"; "Muy bien Amparito, siempre contundente con los que no aprecian lo bello que nos ofrece la vida", fueron algunos de los comentarios de apoyo que recibió Amparo Grisales tras la polémica en redes sociales.