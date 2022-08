Los argumentos de la Corte para ratificar condena a médico de Jessica Cediel

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena de 48 meses de cárcel y una inhabilitación para ejercer la profesión de seis meses al médico Martín Horacio Carrillo Gómez, por implantar biopolímeros en 2009 a la presentadora Jessica Cediel.



Aunque la defensa de Carrillo Gómez aseguraba que no conocía la verdadera naturaleza de esa sustancia, el fallo expuesto por la Corte demostró que el médico conocía que lo que inyectaba a la modelo no era ácido hialurónico y aun así siguió con su conducta médica, con los riesgos que implicaba esta sustancia en la salud.



En juicio se probó que “cada centímetro cúbico del verdadero ácido hialurónico costaba en el momento 325.000 pesos. Sin embargo, el médico Carrillo obtuvo el líquido aplicado a Jessica Cediel por un precio 358 veces menor al valor del mercado”, expuso la corte.



Así mismo, solicitó a la Fiscalía investigar la posible responsabilidad del Invima en la omisión de riesgos del producto Hialucorp, pues no tenía una alerta para la salud. El alto tribunal reiteró que los cirujanos plásticos deben conocer y asegurarse de las sustancias que utilizan para sus pacientes.



A pesar de que en febrero de 2019 la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá declaró inocente a Carrillo Gómez, Cediel no se rindió hasta llegar a este fallo final.



Esto hechos sucedieron a principios de 2009, cuando el médico Martín Carrillo sugirió a Cediel un aumento de glúteos con inyecciones de supuesto ácido hialurónico de la marca Hialucorp. Como consecuencia de esto, la modelo sufrió lesiones corporales con incapacidad médico legal de 25 días, con secuelas de deformidad física y perturbaciones psicológicas.