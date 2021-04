Viajes a San Andrés: descubra sus bosques de manglar

angela marcela alvarez

Llegando a la isla de San Andrés es fácil enamorarse de las aguas turquesas que se alcanzan a divisar desde la ventana del avión. Conforme la aeronave inicia el aterrizaje empiezan a emerger lo que parecen ser selvas tropicales de un verde encendido y profundo que se mezclan con el océano azul. Estos puntos que llaman la atención de muchos, pero pocos logran conocer realmente, son bosques de manglar declarados reservas naturales por la Unesco.



“Llegué a la isla en un momento en el que la marea y la brisa eran muy fuertes, así que actividades comunes como navegar, visitar los cayos cercanos o bucear estaban suspendidas. En ese momento comenzamos a buscar otras alternativas y fue ahí cuando descubrimos otra faceta de San Andrés que nos dejó enamorados, como los manglares, donde hicimos un recorrido en kayak”, explica Samantha Linares, turista caleña que viajó a la isla a finales de febrero.



Y es que un fragmento de los manglares fue adecuado en 2014 como atractivo turístico por la Gobernación de San Andrés que le apostó a esta maravilla natural como un plan turístico alterno.

Dentro de estas zonas conocidas como Parque Old Point y Bahía Hooker se pueden realizar planes como navegar en kayak con fondo transparente que permite divisar las diferentes especies marinas que habitan en estos lugares; realizar snorkeling o nado con careta por sus aguas; avistar 120 clases diferentes de animales entre aves, peces, crustáceos, insectos y más de siete clases de reptiles como geckos, tortugas y boas, así como conectar con el mar para salir a explorar los cayos del archipiélago.

“Aunque he viajado muchas veces a San Andrés, me entero hasta ahora de este plan. Hay momentos en los que uno se siente como en Tailandia por los paisajes que se ven al hacer el recorrido de los manglares al mar o viceversa”, expresa Alejandro Beltrán, otro turista caleño que disfrutó la experiencia en un manglar de franja, es decir, una zona de bosque de manglar ubicada a las orillas del océano. En la isla también es posible hallar bosques de manglar tipo cuenca o Tierradentro que se encuentran internos en el territorio y no colindan con ninguna fuente de agua salada.

“Lo importarte es que todo lo que yo traiga, me lo lleve de vuelta. No dejar nada botado y ser cuidadoso con la naturaleza”, sostiene Jairo Medina, magíster y doctor biólogo y director del Jardín Botánico de la Universidad Nacional Sede Caribe, al referirse a los cuidados que los viajeros deben tener al visitar estos ecosistemas.



Medina también recalca la importancia de los manglares en la isla. “Los manglares son el 1% de los bosques del mundo. Tenerlos en Colombia es un privilegio. Estos ecosistemas regulan la temperatura, sirven como línea protectora pues rompen la fuerza de las olas y del viento que llegan con gran fuerza y así evitan que la isla se erosione. También atrapan los mayores niveles de dióxido de carbono del medio ambiente y finalmente, son una zona donde los peces depositan sus huevos”, añadió el experto que desde 1997 estudia estas zonas de la isla.



Más para disfrutar

En San Andrés también es posible encontrar otras actividades como visitar el Jardín Botánico, que además de reunir las especies de fauna y flora nativas del archipiélago ( entre las que se destacan 14 especies de reptiles y 30 clases de aves), cuenta también con un mirador 180 grados de 12 metros de altura desde el que se observa toda la bahía de San Andrés, la barrera de arrecife y algunos cayos. Este atractivo está abierto al público de lunes a sábado.



Para los amantes del mundo submarino también hay un tesoro natural escondido en el mar. Se trata de la Pirámide, un conjunto de arrecifes con gran cantidad de peces de colores, moluscos, crustáceos, esponjas e inclusive, tiburones martillo que en ocasiones llegan al lugar. “Es un sitio que reúne profundidad y gran variedad de peces y corales. Tú puedes ir a la Pirámide todos los días y cada vez vas a ver una cosa diferente. Es espectacular”, explica Gloria Echeverry, co-directora de Banda Buceo Dive, una agencia de buceo en la isla.



San Andrés, la pandemia y el huracán

“Antes de la pandemia venían muchos turistas de todas partes del mundo. Teníamos rusos, africanos, etc. Ahora, el turista extranjero viene poco por las restricciones que han impuesto los países. Los visitantes que están llegando en este momento a la isla son turistas colombianos”, explica Echeverry, una manizaleña que se trasladó a San Andrés desde hace más de 20 años para fundar su empresa de buceo. Sin embargo, se espera que en los próximos meses el flujo de turistas internacionales aumente nuevamente, pues según un reporte de las plataformas de viaje Kayak y Booking, San Andrés se encuentra entre los destinos más buscados en Latinoamérica en las últimas semanas.



Frente al estado del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, tras el paso del huracán IOTA que azotó la zona a finales del año pasado, las zonas de Providencia y Santa Catalina, las cuales recibieron el mayor impacto, aún se encuentran cerradas para los visitantes externos.



Por su parte, San Andrés, que recibió al huracán en menor escala ha logrado reponerse a nivel estructural, pero continúa trabajando para restablecer los ecosistemas subacuáticos que fueron los más afectados.



“Fuimos a la piscinita natural donde anteriormente uno podía nadar con caretas y ver muchas especies. Nos sorprendimos al ver una disminución en los pececitos, los hay, pero no en el volumen usual”, explica Priscila Diez, quien recientemente visitó la isla. Para contrarrestar esto, los habitantes de la isla han organizado diferentes jornadas para limpiar las costas y tratar de restablecer un poco los ecosistemas marinos.



Pese a los más recientes sucesos, la isla del famoso mar de los siete colores ha logrado destacarse por su capacidad de resiliencia, que ha evidenciado ser tan o más fuerte que la barrera de coral que protege el lugar. Si duda, este destino con mucho por descubrir, continuará siendo uno de los favoritos de los turistas nacionales y pronto nuevamente de los visitantes internacionales.



Para tener presente

- Para ingresar a San Andrés deberá adquirir la tarjeta de turismo que será solicitada al ingresar a la isla. Es muy importante que guarde bien este documento pues al momento de retornar a su ciudad de origen le será exigido nuevamente.

-Procure adquirir tours con agencias certificadas que garantices parámetros de seguridad y bioseguridad. En la isla encontrará muchos vendedores informales que ofrecen tours sin ninguna garantía.



- El ingreso al hoyo soplador, atractivo turístico que se encuentra al darle la vuelta a la isla, es completamente gratis. No se deje engañar por terceros que intentarán cobrarle el acceso.



- Otros planes que puede realizar en este destino son volar en parasail, una especie de paracaídas, sobre el mar o visitar la laguna Big Pond, famosa por la presencia de caimanes.