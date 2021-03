'Teatro a un clic', una nueva forma de entretenimiento online

Juan Felipe Delgado Rodriguez

Ayer en la plataforma de Teatro a un clic, llegó el último capítulo de ‘La Nena, Teatro en Capítulos’, una obra de Dago García, que contaba las divertidas e imprudentes anécdotas de La Nena, interpretada por la actriz Yuri Vargas, y sus padres Jairo y Yolanda representados por los actores Alejandro Gutierrez y Marcela Carvajal, entre otros actores que están en el elenco como Valentina Lizcano, Juan Carlos Arango, Jairo Ordóñez y Ernesto Ballén.



Antes de presentarse en formato de teatro online, la serie ya había llegado a la casa de los colombianos en forma de serie web, idea que se le ocurrió a Dago García, cuando se dio cuenta de que las salas y los teatros estarían cerradas un muy buen tiempo a causa de la pandemia.



“Pues para nosotros es un reto (el formato virtual). Estábamos preparándonos para la cuarta temporada de teatro en el Astor Plaza y a una semana de subirnos al escenario,nos mandaron a todos para la casa (por la pandemia) y no pudimos terminarlo. Entonces cuando nos llamó Dago y nos propuso la locura de hacer teatro por capítulos y digital, todos quedamos como “y eso cómo se haría” y al final terminamos haciendo un experimento actoral increíble, donde pudimos fucionar muchas cosas”, recuerda la actriz caleña Valentina Lizcano, quien en la obra tiene el papel de Astrid, la amante de Jairo (el padre de la nena).

Por su parte, Marcela Carvajal (que hace de la madre de la Nena) cuenta que la idea de Teatro a un clic y de llevar La Nena a esos espacios virtuales, vino de una conversación que tuvo con Dago sobre la buena acogida que estaban teniendo las clases de lloga online que la actriz estaba impartiendo en medio de la pandemia.



“Hablé con Dago y él me dijo que ensayáramos un texto e hicimos Bonita Pero Complicada, la primera obra que se presentó en vivo de manera virtual. Ahí comenzó a ocurrírsele a Dago la idea de Teatro a un clic, una especie de plataforma donde la gente pudiera ver teatro en vivo y remontamos ‘Hombre con Hombre, Mujer con Mujer’, con el ‘Flaco’ Solórzano, y la adaptamos a la plataforma Zoom. A principios de año, en la segunda temporada virtual, el primer fin de semana entraron 900 personas, y ahí fue que Dago dijo: “hagamos La Nena y hagámosla por capítulos”, con cuatro entregas distintas”, rememora Carvajal.



La actriz nunca se imaginó actuando a distancia, sin contacto con la gente o sin público, pero concluye que “las crisis traen oportunidades y esto no se nos hubiera ocurrido, si la dificultad no hubiera aparecido. Yo creo que esta nueva modalidad, este trabajo ante estas plataformas y esta manera de presentarnos ante el público es nueva, que surge a raíz de una crisis, pero creo que va a quedarse, es una nueva posibilidad”.



Para Lizcano trabajar en medio de una pandemia ha sido “durísimo”, en especial porque hace nueve meses está viviendo en Cartagena, por lo que cada llamado significa coger un avión, cuadrar hotel, viajar. “Pero bueno, se logró y ahí ya terminé la segunda temporada de La Reina y la cuarta temporada de La Nena, que nos tiene muy orgullosos en este momento. Fue difícil, pero doblemente gratificante”.



Pero, además del trajín de la pandemia, a Lizcano también se le cruzó un embarazo no planificado, pero igualmente dichoso, justo cuando empezaba grabaciones de La Nena y de otra serie más. “Con Salvador, mi hijo mayor, durante el embarazo estuve muy tranquila, en casa, sin trabajar. Era un embarazo tan programado que tenía todos los ahorros y todo junto. Pero este embarazo no fue así, igualmente fue lleno de felicidad y de emoción, pero ha sido totalmente distinto. Además trabajar en pandemia, embarazada. Eso ha aumentado la presión y ha hecho que la preocupación sea mucha, pero la hemos logrado”.



Entre las cosas buenas que ha traído consigo la actuación en medio del embarazo, algo que es poco usual ya que “cuando estás embarazada no te contratan”, es que Lizcano ha



podido sentirse sexy, pese a los cambios que ha sufrido su cuerpo, algo que no le parecía posible.



“Yo siempre he sido muy mostrona, pero en el embarazo empieza a pasar que uno no sabe muy bien cómo vestirse y, aunque es mi segundo embarazo, uno se mira y no entiende cómo es que es para vestirse. Y con la Astrid, como me tocó meterme en vestidos que son míos (que le había prestado al personaje), por el tema de la continuidad, empecé a darme cuenta que un embarazo puede ser sexy, también te puede hacer sentir muy sensual y empecé a disfrutarme eso”, cuenta la actriz.



Otra cosa que le ha agradado mucho del personaje, es la caleñidad que ella le puso en la forma de exrpesarse y aunque siente que con Astrid tuvo “la oportunidad de sacar mi sabor caleño”, que siempre había querido llevar a un personaje, Lizcano aún sueño con poder interpretar a alguien “que de verdad pueda hablar valluno”, para sacar a relucir sus raíces.



Por su parte, Carvajal comenta que le “encanta” ser Yolanda, porque se sale de todo lo que había hecho hasta el momento.



“Yolanda es una mujer chabacana, loba, desinteresada, todo le importa un jopo y me encanta. Y lo del chicle salió, porque una vez estaba en el ensayo con Dago y él me regañó por tener chicle, pero luego me dijo “sabe que, dejese el chicle” y lo usamos para Yolanda y quedó el sello de ella”, recuerda.

Para Carvajal, todo en La Nena es exagerado, es surreal, es cero naturalista y un juego muy interesante para los actores y el público, porque es como una caricatura. Pero algo en lo que concuerdan tanto ella como Lizcano, es que La Nena tiene un mensaje que “todos lo deberíamos oír”. “Creo que las mujeres empiezan a despertarse”, comenta.



La obra de la nena en Teatro a un clic se puede ver en www.teatroaunclic.com. Mientras tanto, los capítulos de La Nena como serie virtual están en www.caracolplay.com.