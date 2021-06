Viajes a Barichara: descubra este hermoso municipio de Santander

Andrea Milena Otero

Si la ciudad amurallada de Cartagena de Indias logró conquistar su corazón, Barichara se convertirá en su nuevo amor. Su fundación oficial fue el 1 de agosto de 1745 luego de que, según cuenta la leyenda, un campesino tuviera un encuentro con la Virgen que quedó plasmado en una piedra de cal sobre la cual empezó la construcción del pueblo.



Este naciente lugar se convirtió en uno de los favoritos de los españoles quienes empezaron a mudarse y a construir edificaciones de estilo colonial que aún hoy en día, 279 años después, se conservan intactas.



Precisamente, ese encanto histórico y cultural, llevó a Barichara a ser declarado Monumento Nacional en 1975 y Patrimonio Cultural de la Nación en 1978, mismo año en el que recibió el título del ‘Pueblito más lindo de Colombia’.

Empieza el tour

Al llegar a Barichara es fácil darse cuenta porqué es llamado ‘El pueblito más lindo de Colombia’. Sus casas en piedra amarilla, balconcitos coloniales y todo el ambiente romántico que envuelven al pueblo logran dejar con la boca abierta a los visitantes que llegan provenientes desde todas partes del mundo a conocer este destino. De hecho, por la gran cantidad de nacionalidades que concentra, Barichara es considerado un pueblito cosmopolita.



“El mirador El Salto del Mico, el camino real a Guane que transitó el libertador Simón Bolívar, el recorrido en Tuc Tuc y sus talleres de fique y tierra son los planes que más atraen a los turistas”, afirma Audrey Torres, un guía turístico del lugar que diariamente realiza tours en su Tuc Tuc, una especie de mototaxi de colores que tiene sus orígenes en Filipinas, muy empleado como medio de transporte en Barichara.



Para Torres, el lugar que más turistas atrae es sin duda el Salto del Mico, un mirador ubicado a las afueras del pueblo, justo a la orilla de un gran precipicio en el que sus visitantes pueden sentir que se pasean entre las nubes, al tiempo que disfrutan un paisaje de ensueño desde el que es posible divisar el cañón del Río Suárez, el Parque Nacional Serranía de los Yarigues, los municipios de Galán, La Fuente, Zapatoca e inclusive, la Mesa de los Santos, el segundo lugar donde más tiembla en el mundo. Sin embargo, no se preocupe porque estos temblores no alcanzan a llegar al pueblo gracias al efecto aislante que crea el río Sogamoso.

En el Salto del Mico, llamado de esta manera por los primates que antiguamente se divisaban desde el mirador, podrá tomar una de las fotos más icónicas de Barichara que, además, se convertirá en la envidia de todos sus amigos.



Recorrer Barichara es fácil, pues cuenta con once calles y once carreras. No obstante, dentro de cada casa cobran vida diferentes experiencias como en el Taller de Tierra, donde es posible pintar con diferentes tipos de arena extraídos del famoso suelo amarillo del pueblo, el mismo que ha llevado a sus habitantes a ser conocidos con el gentilicio de ‘Patiamarillos’.



De igual manera, el Taller de Papel, donde se pueden apreciar creaciones sorprendentes en fique, ver el proceso para realizar este material y visitar un hermoso jardín en el que se aprecian especies que utilizan los artesanos como materia prima para su labor.

En la plaza Central está ubicado el Templo de la Inmaculada Concepción y San Lorenzo Mártir. Desde esta plaza salen los Tuc Tuc y las chivas.

No puede dejar de probar...

“Barichara es un conjunto completo. Todo es una experiencia. No es como algunos destinos que tiene unos cuantos lugares para visitar y ya. Aquí cualquiera de sus rincones, cafés, librerías, miradores e inclusive, panaderías, son en sí mismos una experiencia muy bonita y chévere de vivir”, explica Guillermo Enciso, más conocido como @Guillodeviaje, un instagrammer y bloguero de viajes que realizó un recorrido por Santander en Semana Santa.



“La oferta gastronómica me gustó muchísimo, al ser un pueblo tan turístico está muy bien desarrollada, tiene restaurantes de todo tipo y con excelentes propuestas”, exclama el caleño.



Frente a esto, usted en su visita no puede dejar de probar los platos más típicos del lugar: Las hormigas culonas, la carne oreada (uno de los grandes clásicos de la comida santandereana en el que se marina un filete de carne y se deja secando al sol para que se cure), el cabro o el mute, este último es una sopa con variedad de ingredientes donde la res y el cerdo son los protagonistas. Y claro, el sabajón, una bebida alcohólica de textura cremosa y sabor dulce, muy tradicional en Santander.



La historia también juega un papel fundamental para los turistas, así lo deja ver Luis Fernando Beleño, un viajero costeño que ha elegido al pueblo más lindo de Colombia como su destino en varias ocasiones.



“Barichara guarda una parte muy importante de nuestra historia como país. No es un secreto que pasear en este pueblo nos lleva a otros tiempos”, sostiene.



De hecho, este rincón santandereano fue ampliamente transitado por el libertador Simón Bolívar en seis expediciones diferentes desde 1819 hasta 1827, pues Barichara albergó uno de los fuertes militares más importantes y estratégicos de la época.



Por el gran número de miradores que tiene, Barichara también se conoce como El Banconcito al Cielo.

¿Cómo llegar?

El acceso a Barichara, conocida también como El Balconcito al Cielo por sus múltiples miradores, o ‘El fin del afán’, por la gran paz que se respira en el pueblo, se realiza vía terrestre.



Para visitarla puede tomar un avión hasta Bucaramanga y de ahí dirigirse hasta el terminal de transporte de la ciudad donde encontrará diferentes rutas al pueblito patrimonio. El pasaje cuesta aproximadamente entre $20.000 a $30.000 y el recorrido puede durar entre 3 a 4 horas según el tráfico.



“En cuanto a nacionalidad es muy apetecido por europeos: franceses, alemanes y holandeses, el mayor público es de estos países. Actualmente tenemos muchísimos franceses en Santander”, comenta Jossent Alviarez, administrador de Trip Monkey, un hostal con sede en Barichara y en San Gil, una ciudad ubicada a 40 minutos de Barichara y conocida como la capital de los deportes extremos de Colombia.



“El 95% de los turistas se alojan en San Gil por precio y facilidad de acceder a otros planes y hacen pasadía en Barichara”, explica.



Además, menciona que Barichara es un destino apetecido más que todo por las parejas. “Es un lugar completamente romántico, por eso el turismo está enfocado en ellos. Es uno de los destinos a nivel nacional favoritos para realizar bodas”, apunta Alviarez.



Por su encanto, actores, actrices, literatos, pintores y expresidentes han decidió trasladarse a Barichara a vivir una vida más calmada y tranquila. Tal fue el caso del exmandatario Belisario Betancourt, quien cambió el frío de la capital del país por el clima cálido y veraniego de Barichara. La casa donde habitó el fallecido político abarca casi una cuadra completa y actualmente es un hotel conocido como ‘La casa del presidente’.



Sin duda alguna, Barichara es uno de los principales tesoros que se encuentran dentro de nuestro territorio nacional. Un lugar que logrará teletransportarlo a otras épocas, vivir una viaje lleno de tranquilidad y recordarle al corazón la magia de ser colombiano.

¡Dato clave!

Barichara, una población de aproximadamente siete mil habitantes, está ubicada a tres horas de Bucaramanga, vía terrestre, justo, en el centro del departamento de Santander. Su clima es templado. En Barichara hay hoteles y hostales de estilo colonial para todo tipo de gustos y presupuestos. Los hospedajes ofrecen habitaciones individuales o compartidas.