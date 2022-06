Veredicto final: Depp y Heard se difamaron mutuamente y deberán pagar por daños

El actor Johnny Depp salió victorioso el miércoles de su amargo y publicitado pleito contra su exesposa Amber Heard, a pesar de que los miembros del jurado concluyeron que las dos estrellas de Hollywood se habían difamado mutuamente.



Según el veredicto, Heard difamó a su exesposo en un artículo publicado por The Washington Post en 2018, en el que se describió a sí misma como una "figura pública que representa el abuso doméstico".



Pero el jurado también dio razón a la contrademanda presentada por la actriz por 100 millones, en la que alegó haber sido difamada por declaraciones del abogado de Depp, Adam Waldman, quien aseguró al Daily Mail que sus afirmaciones de abuso eran un "engaño".



El jurado de siete miembros consideró en este caso que Depp difamó a su exesposa a través del letrado, por lo que deberá indemnizarla con 2 millones de dólares.



Tras conocer el fallo, la actriz de 36 años oriunda de Texas dijo estar decepcionada "más allá de las palabras" y lo consideró "un revés" para las mujeres.



"Hoy siento decepción más allá de las palabras. Estoy desconsolada porque la montaña de evidencia no fue suficiente para hacer frente al poder y la influencia desproporcionada de mi exmarido", dijo Heard en un comunicado.



Por su parte, el actor de 58 años, quien no estaba presente en la sala del tribunal para la lectura del fallo, dijo en Instagram que "después de seis años, el jurado me devolvió la vida. Estoy realmente conmovido".