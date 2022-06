¿Shakira y Piqué se separan? Medios españoles aseguran que el futbolista le habría sido infiel a la colombiana

Shakira y Gerard Piqué conforman una de las relaciones más estables de la farándula internacional, sin embargo, son varios los rumores en los últimos días que apuntan a que la pareja podría estar atravesando una crisis en su relación.



De acuerdo al medio español, El Periódico, son varias las hipótesis que señalarían que la pareja se encuentra separada. Según el artículo, el jugador del FC Barcelona ha comenzado a pasar tiempo en su “apartamento de soltero” en el centro de la ciudad.



“Hay quien ha visto, desde hace ya algunas semanas, al capitán del Barça frecuentar, bueno, volver a vivir, pasar noches y días, en su antiguo piso de la calle Muntane”, relató el medio español.



Otro de los señalamientos que apuntan a una posible separación de la pareja, es la última canción que la cantante colombiana estrenó. Según varias versiones, la letra de su sencillo ‘Te Felicito’, junto a Rauw Alejandro, ha sido considerada una clara referencia a la situación que la cantante atraviesa con su pareja.



El mismo medio español señaló en otro artículo que el futbolista le habría sido infiel a la colombiana, “Shakira ha pillado a Piqué con otra … La cantante lo ha pillado con otra y se van a separar”, aseguraron por medio de una publicación en exclusiva.



Por otro lado, los fanáticos de la pareja señalan que la cantante colombiana no ha realizado ninguna publicación en sus redes sociales con el futbolista desde el pasado 21 de marzo.



La pareja se conoció en el Mundial de Fútbol del 2010, tienen dos hijos juntos y desde siempre se han visto envueltos en rumores y controversias debido a que no se han casado, sin embargo, han manifestado en varias ocasiones que prefieren no hacerlo.