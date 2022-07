'Valkyria' y 'Ceta' son los ganadores del 'Desafío The Box 2022' 

Luego de que 'Valkyria' y 'Ceta' demostraran su fuerza y habilidad en la última prueba del desafío, 'El vaquero' y 'La luchadora' consiguieron llevarse a casa los $400 millones y quedarse con el título de 'Super Humanos'.



Los nuevos ganadores del 'Desafío The Box' vencieron en sus última prueba a Alexa y Juan Pablo quienes habían llegado a la final bajo la bandera del equipo Alpha.



El último capítulo estuvo lleno de emociones, al iniciar la competencia, cada uno de los participantes recibió un saludo de sus seres queridos.



La primera en tener esta oportunidad fue 'Valkyria', quien pudo a ver a sus padres desde Neiva, seguidamente, Alexa tuvo su momento para hablar con sus allegados que viven en Chile y se reunieron en su restaurante para apoyarle a la distancia.



Luego llegó el turno de los hombres, 'Ceta', quien recibió una videollamada de su padre desde Arauca, quien lucia un sombrero similar al que su hijo tuvo en toda la competencia.



Por su parte, Juan Pablo, recibió un mensaje muy emotivo, pues aparte de hablar con su familiares, su pareja le anunció que el hijo que estaban esperando será hombre.



Luego de recibir el envión anímico de sus familiares, los participantes se alistaron para la competencia, las primeras en saltar a la pista fueron Alexa y 'Valkyria', quienes iniciaron la prueba a la par, sin embargo, una mala jugada de la caleña le pasó factura y le dio a la ventaja a la tolimense.



Aunque Alexa no paró de luchar, la distancia entre las dos competidoras se incrementó y Valkyria terminó coronándose como la nueva ganadora del 'Desafío The Box 2022'.



Después llegó el turno de los hombres, quienes mostraron una final más reñida que la de las mujeres. La ventaja la tuvo inicialmente 'Ceta', sin embargo, Juan Pablo consiguió recortar la distancia y en la mitad de la prueba compitió cada obstáculo de forma paralela.



No obstante, el cansancio se convirtió en protagonista y rival de los participantes, sin embargo, 'Ceta' pudo reponerse y volvió a tomar la ventaja, sobre el final de la prueba Juan Pablo lo alcanzó, pero para ese instante era tarde, pues 'El vaquero' ya había avanzado en gran parte y terminaría convirtiéndose en el ganador.