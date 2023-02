¿Valió la pena la espera? Detalles del show de Rihanna en el medio tiempo del Super Bowl 

Cómo era de esperarse Rihanna brilló en el escenario del medio tiempo del Super Bowl, la cantante finalizó su presentación con uno de sus grandes éxitos, 'Diamonds'.



Entre fuegos artificiales y una plataforma de acrílico sobre el campo, la cantante proveniente de Barbados regresó a los escenarios después de casi 7 años sin realizar una presentación.



Aunque se había dicho que alguien podría haberla acompañado, Rihanna no compartió escenario con otros artistas, y en medio de su presentación también canto clásicos como 'Umbrella', 'Where have you been' fue su segunda canción, luego viniero 'Work', y 'Rude Boy'.

👉A esta hora Rihanna se presenta en el show de medio tiempo en el Super Bowl. Por fin tocando tarima tras varios años de ausencia y dando un espectáculo desde las alturas.



— El País Cali 📰 (@elpaiscali) February 13, 2023

📌Con un hermoso atuendo rojo, en medio del tiempo del Súper Bowl, Rihanna cantó uno de sus grandes éxitos 'Diamonds' con un gran espectáculo visual desde las alturas.



— El País Cali 📰 (@elpaiscali) February 13, 2023



Distintas artistas estaban a la espera del regreso de ‘RiRi’, entre ellos, la cantante británica Adele, quien en s último concierto aseguró que "iría para ver a Rihanna".



Otra de las famosas que asistió al evento deportivo y demostró su emoción fue Cara Delevigne, una de las amigas más cercanas de la cantante, y quien compartió una foto de ella en el State Farm Stadium, portando una playera en la que se lee: "Un concierto de Rihanna interrumpido por un partido de fútbol, raro pero como sea".

📌 La cantante Rihanna se presentó en el escenario vestida completamente de rojo, con bailarines a su alrededor, empezando así su espectáculo con la canción 'Bitch Better Hace My Money', en el show de medio tiempo del Súper Bowl.



— El País Cali 📰 (@elpaiscali) February 13, 2023

📌 'Rude Boy' fue la cuarta canción que con baile y con luces rojas, Rihanna cantó a lo largo del escenarios acompañada de sus bailarines en el show de medio tiempo del Super Bowl 2023.



— El País Cali 📰 (@elpaiscali) February 13, 2023



La cantante colombiana Shakira también ha manifestó su admiración y le deseó suerte a la cantante antes de iniciar su presentación.



Con un mensaje de Instagram, "recordando viejos tiempos. Te deseo toda la suerte del mundo esta noche, Riri", comentó la barranquillera, quien compartió escena con Rihanna en la colaboración 'Can't remember to forget you'.



👉Así se presentó Rihanna, una de las cantantes de pop más importantes de los últimos años en el show de medio tiempo en el Súper Bowl 2023.



— El País Cali 📰 (@elpaiscali) February 13, 2023

📌Al terminar la primera parte del partido del Super Bowl 2023, los bailarines entraron vestidos completamente de blanco, y la famosa y reconocida cantante Rihanna pisó tarima vestida completamente de rojo para así cantar sus grandes éxitos.



— El País Cali 📰 (@elpaiscali) February 13, 2023

¿Embarazada?

Después de siete años de ausencia en los escenarios, Rihanna volvió a presentarse ante el público en el show de medio tiempo de Super Bowl 2023, a pesar de que la presentación fue deslumbrante, muchos de los fanáticos se han fijado solo en un detalle.



A pocos minutos de la presentación los comentarios en redes sociales se diseccionaron hacia la apariencia de la cantante, pues su figura aparenta estar embarazada.



Además, otros seguidores se fijaron en que durante una de sus canciones al pronunciar la palabra "live", la cantante se acarició la barriga.



Es importante recordar que la cantante de Barbados tuvo su primer hijo hace 9 meses, en mayo de 2022.